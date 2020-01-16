MONACO MARINE周六首輪賣308伙 破天荒每組買家酒店房揀樓 收3300票暫超額10倍

明報記者 甘潔瑩

會德豐地產常務董事黃光耀表示，MONACO MARINE首輪開售的308伙中，306伙將以價單發售，佔高座全數單位453伙近68%，出售的單位包括66個1房戶、179個2房戶、61個3房戶，整批折實價796.4萬至2040.6萬元，折實實呎23,170至28,823元，折實平均實呎25,788元，比同區新盤約有一成折讓，折實後整批單位總市值約37億元。會德豐地產總經理（市務）陳惠慈表示，項目自上周五接受認購起，過去5日暫收約3300票，若以首輪以價單發售306伙計，超額約10倍，入票客人中，包括七成用家，其餘為投資者。

306伙價單售 另兩伙特色戶招標

根據銷售安排，大手客組別分為A1、A2組，當中A1組買家最多可購6伙，最少購2伙；A2組買家最多亦可購6伙，最少購1伙但必須為2房連梗廚單位或3房單位；B組散戶則最多可購3伙。MONACO MARINE將於4月22日（本周五）下午5時截止認購登記。

發展商同時推兩個天際特色戶在周六同日招標，分別為1A座38樓A室，實用1708方呎連265方呎平台和747方呎天台，以及1B座38樓A室，實用1570方呎連258方呎平台和636方呎天台，兩個單位同屬4房雙套設計。

耗百萬租酒店300房間

黃光耀又表示，是次銷售將在集團系內剛完成翻新工程的尖沙嘴太子酒店內進行，將安排每組買家於獨立酒店房間進行買樓程序，合共動用300個酒店房間，旨在讓買家在安全及舒適環境下揀樓，此安排涉額外開支約100萬元。

會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘表示，每名準買家進入酒店大堂後，須先出示預約二維碼（QR Code），然後掃安心出行、出示疫苗通行證或豁免證明書二維碼，並須用手機展示當日快測陰性結果證明，完成登記後，將有專人帶買家上酒店房間等候，每個房間人數上限為4人，其間房內電視會全程直播售樓情况及相關資訊，買家再按抽籤次序獲安排至酒店16樓的酒廊揀樓，然後返回酒店房內等候簽署臨時買賣合約。

另外，同系與信置（0083）等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙系列，4月迄今暫時累售約14伙，吸金約2.3億元。