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經濟
2022年4月20日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
權威人士再現央媒 預警就業消費 稱努力完成經濟目標 首要保物流穩生產
IMF降內地今年GDP預測至4.4%
特斯拉上汽復工
降準規模不似預期 恒指險守21000
金管局研訂「先買後付」保障措施
李寧首季同店銷售增逾20% 股價挫7%
TVB串流去年付費用戶或減30萬 「myTV GOLD」優惠吸客 每戶平均74元遠低基本月費
去年併購「士多」等平台 電商GMV增逾4倍
ViuTV高層變動 魯庭暉任新公司CEO
首季MPF淨流入破紀錄 或扣稅效應
光大證券6黨委傳被問責 內媒：屢違中央八項規定精神
德勤倡房企推動減碳 成ESG先行者
中海油Ａ股明上交所掛牌
日圓兌港元見6.1 20年低 儲局官員不排除一次加息0.75厘 長債息抽升
IMF降經濟增長預測 油價跌5%
馬斯克若入主Twitter 將撤董事酬金
張兆聰：招行撤行長急跌 只可小注博反彈
技術取勝：維達交易區間或上移
台積電擬補貼員工買自家股票
調查：八成受訪港人有移民念頭
劉思明：大巿受壓 低吸選內房電力股
周顯：電視台是夕陽工業
湯文亮：獨家代理 獨家害你？
盧楚仁：日圓弱勢何時了？
MONACO MARINE周六首輪賣308伙 破天荒每組買家酒店房揀樓 收3300票暫超額10倍
興業希慎備22億 為露輝路新盤提供按揭
利奧坊．壹隅柏瓏I最快日內開價
凱樂苑辣稅貨 未補價實呎1.4萬破頂
前邵氏片場建37幢住宅 涉逾百萬呎
錦上路站柏瓏I 洋溢湖畔度假氛圍
毗鄰錦上路站 交通網日趨完善
富達籲注意疫情戰爭中美關係風險 A股估值吸引 具長期增長機會
技術取勝：維達交易區間或上移
【明報專訊】福耀玻璃料34元有沽壓（圖）
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