經濟

德勤倡房企推動減碳 成ESG先行者

【明報專訊】德勤發表房地產與環境、社會及管治（ESG）報告，德勤中國華南區風險諮詢主管合伙人馮文珊表示，房地產公司的碳排放較其他行業高，相信若帶頭做好ESG會帶來莫大的貢獻，又認為憑藉其資金實力及成熟度，有條件成為ESG先行者。她又稱，大型地產公司會主動訂下「零碳」長期目標，惟僅停留於滿足合規要求而缺乏明確長期戰略，倡建立去碳化路線圖。

「綠色租約」利樓宇融資出售等

馮文珊表示，房地產行業一般以碳排放、健康和安全及社區活化等制訂關鍵績效指標（KPI），包括建築是否採用綠色設計、以環保物料施工，以及有否採取措施避免工業意外等。她續稱，建築行業往往涉及外判工作，因此需要與外判商協調，例如索取數據以作出ESG披露。

她又提到，目前「綠色租約」備受銀行、投資機構關注，建議在租賃協議中寫入相關綠色條款，相信有關安排有利於樓宇的使用、融資或出售。

此外，德勤中國房地產行業主管合伙人羅遠江預計，未來內地或有高達6萬億元人民幣房地產資產由專業投資機構管理，ESG在併購交易上的影響力會愈趨重大。

至於碳交易中心方面，馮文珊期望本港可連繫大灣區其他中心，建議透過互聯互通機制引入外資，又指疫情未有影響碳交易中心的部署。

ESG勢增內房投資規模

對於近期內房面對流動性危機，羅遠江稱，內地監管政策不斷出台為內房帶來壓力，他指ESG無可避免會增加內房投資規模，需要成立ESG專門小組，吸納更多相關人才。但他認為，是次調整源於內房對社會有重大影響力，外界期望行業更好地與社會銜接，相信調整過後會發展得更健康。

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