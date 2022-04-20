光大證券6黨委傳被問責 內媒：屢違中央八項規定精神

黨委書記傳由光大銀行調任

光證昨日股價收報5.31元，跌1.3%。截至昨晚止，暫未見光大證券發公告澄清有關傳言。集團最近一次是於4月14日發出公告，表示將於4月28日舉行董事會會議討論今年首季度業績，署名董事成員包括報道提到被撤黨內職務的閆峻。

報道指光證第二把手監事長劉濟平捲入事件，被處留黨察看一年，其職級被降為光大證券部門副職。至於紀委書記范洪波被給予警告處分，公司副總裁王忠、梅鍵則被批評教育，劉秋明則誡勉談話。

董事長等傳降職

至於今次光證「大地震」原因，據報道引述知情人士稱，事件與有人違反「中央的八項規定精神」有關。

報道又提到，中央第五巡視組今年2月22日對光大集團巡視的反饋意見公布，光大集團部分直管企業違反中央八項規定精神問題屢禁不止，形式主義、官僚主義問題比較突出，防範化解重大風險隱患存在差距，內部治理體系有短板等問題。