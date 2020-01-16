ViuTV高層變動 魯庭暉任新公司CEO

新公司主力發展Mirror及Collar

電盈昨收報4.5元，全日微升1%。

集團發言人表示，MakerVille將專注於內容創作、藝人管理及活動管理業務，該公司會繼續為ViuTV提供充滿創意及優質的內容，同時亦會探索於香港以外的內容製作合作及機會。魯庭暉亦會繼續出擔任香港電視娛樂（ViuTV）董事會成員。

鍾廣德接任ViuTV總經理

魯庭暉自ViuTV在2016年開台起一直出任總經理一職，推出廣為人知的《全民造星》節目，期間捧紅男子團體Mirror，帶動ViuTV去年首次獲利，錄得EBITDA約9400萬元。事實上，去年電盈主席李澤楷與著名電影導演杜琪峯合組影視公司「銀河映像（國際）」，魯庭暉亦有份出任董事。