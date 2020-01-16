經濟

ViuTV高層變動 魯庭暉任新公司CEO

【明報專訊】近年發展氣勢如虹的免費電視平台ViuTV突然出現人事變動。ViuTV母公司電訊盈科（0008）發言人昨日回應傳媒查詢時表示，ViuTV原總經理魯庭暉將調任集團旗下新公司MakerVille行政總裁，並由廣告界資深從業員鍾廣德接任ViuTV總經理。據了解，MakerVille將主力發展平台「鎮山之寶」男子團體Mirror和女子團體Collar，公司架構上與ViuTV等級「平排」。

新公司主力發展Mirror及Collar

電盈昨收報4.5元，全日微升1%。

集團發言人表示，MakerVille將專注於內容創作、藝人管理及活動管理業務，該公司會繼續為ViuTV提供充滿創意及優質的內容，同時亦會探索於香港以外的內容製作合作及機會。魯庭暉亦會繼續出擔任香港電視娛樂（ViuTV）董事會成員。

鍾廣德接任ViuTV總經理

魯庭暉自ViuTV在2016年開台起一直出任總經理一職，推出廣為人知的《全民造星》節目，期間捧紅男子團體Mirror，帶動ViuTV去年首次獲利，錄得EBITDA約9400萬元。事實上，去年電盈主席李澤楷與著名電影導演杜琪峯合組影視公司「銀河映像（國際）」，魯庭暉亦有份出任董事。

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