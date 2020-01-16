經濟

TVB串流去年付費用戶或減30萬 「myTV GOLD」優惠吸客 每戶平均74元遠低基本月費

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）昨日刊發年報，當中披露旗下串流平台myTV SUPER註冊用戶去年雖然增加逾8%至近千萬人，但付費用戶人數似乎不升反跌，由2020年約130萬人次，跌至2021年「超過100萬」，意味付費用戶最多或減少近30萬人；至於近年推出的高階版「myTV GOLD」，集團亦首度披露去年每戶每月平均收費74元，遠低於標價基本月費198元，據了解則與銷售時提供優惠有關。

明報記者 陳偉燊

TVB近年積極發展串流平台業務，除積極製作自家內容節目及引入更多頻道外，亦推出收費較高但提供更多內容的myTV GOLD組合。據集團年報資料，雖然去年myTV SUPER註冊用戶達990萬戶，按年增加約80萬戶，但當中付費用戶表述由2020年度約130萬人，變成去年的「逾100萬人」（見表），反映期間付費用戶或大幅減少，免費用戶比例由2020年的85.7%，增至接近九成。

串流訂戶收入保持3億水平

集團解釋，去年客戶流失主要與體育組合訂戶到期有關，但期內myTV GOLD新增約3.25萬名用戶，抵消用戶減少的收入影響，因此串流平台業務去年訂戶收入仍保持在3億元水平。去年度myTV GOLD用戶人數約12.35萬戶，佔付費用戶超過一成。

參考公開資料，目前myTV GOLD每月基本月費為198元，myTV SUPER基本版及應用程式月費分別為98元及版78元，對比myTV GOLD去年每月每戶平均收費74元，三者存在差距，據了解是由於經電訊商推廣銷售時，多附送多數個月服務，因此會被相應拉低myTV GOLD的每戶月均消費。

不過，儘管去年myTV SUPER訂戶收入仍能維持，惟相關廣告收入按年大減39%至過去三年新低的6400萬元，因此拖跌myTV SUPER的收入近11%至只有3.67億元。該項業務整體仍保有盈利，EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）按年大減64.8%至3700萬元。

海外串流用戶群增至900萬

在港的OTT串流業務暫時失利，不過，該台在海外的OTT串流業務則有所進帳，已經在澳門、英國、歐洲及澳紐等地推出。在除中國內地之外的總用戶群由2020年度的650萬戶，增至900萬戶。收費的TVB Anywhere業務錄得增長，更抵消星馬地區的付費用戶發行費收入減少。

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