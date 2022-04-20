李寧首季同店銷售增逾20% 股價挫7%

李寧昨日股價跌7.3%，安踏同樣受壓，全日跌5.2%收市。按渠道劃分，李寧上季零售等直接經營渠道同店銷售錄得20%至30%中段增長，批發等特許經銷商渠道增幅則約10%至20%，另電商業務按年錄30%至40%中段增長。

零售流水方面，李寧銷售點首季零售流水按年錄20%至30%高段增長。線下渠道錄得20%至30%中段增長，當中零售渠道錄30%至40%中段增長及批發渠道錄20%至30%低段增長；而電商業務則錄30%至40%中段增長。

大和降安踏目標價至130元

安踏上周公布首季零售數據，整體品牌銷售按年錄得正增長。不過，大和發表報告引述集團管理層表示，今年首兩個月主品牌及FILA零售額均超乎預期，但3月中旬起受內地疫情爆發影響，首季末銷售表現急劇惡化，並預期FILA或未能達到全年零售額按年增長15%至20%的指引。

不過，由於近期內地當局對動態清零政策有所放寬，安踏管理層相信FILA零售額將逐步復蘇，惟預計今年第二季有關銷售額僅達目標60%至70%。大和將集團目標價下調12.2%至130元，重申「買入」評級。