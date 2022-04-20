經濟

權威人士再現央媒 預警就業消費 稱努力完成經濟目標 首要保物流穩生產

【明報專訊】受新一輪新冠病毒防疫措施影響，內地消費、供應鏈受明顯打擊，中央媒體新華社前晚刊登〈當前中國經濟十問〉報道，引述「權威部門和權威人士」表示，當前中國經濟面臨較大下行壓力，就業及消費均遇到困難，但會努力完成全年經濟目標，並指當局視「保物流」、「穩生產」為當務之急和關鍵之舉。近年中國經濟放緩，央媒曾數次發表「權威人士」訪問報道。

明報記者 歐陽偉昉

新華社引述「權威人士」表示，從就業需求看，總量壓力在加大，今年需要在城鎮就業的新成長勞動力近1600萬人，其中高校畢業生1076萬，兩者均為近年新高；但不少企業和個體工商戶面臨的困難明顯增加，招聘放緩，甚至裁員，而原本吸納就業較多的房地產、教育培訓、互聯網及服務行業招聘需求明顯下滑。因此，穩就業成為當前經濟工作的重中之重。權威人士同時警告，疫情下，消費恢復也面臨較大制約因素。

堅持防疫要「動態清零」

但權威人士稱，中央到地方政府近期已加強政策，發揮穩定經濟力量，稱中國經濟長期向好基本不變，當局既正視困難又堅定信心，將努力完成全年經濟社會發展目標。

新一輪疫情打擊生產和物流，權威人士指國內供應鏈部分受阻，影響產業鏈穩定的不確定因素增加，上海疫情無可避免影響汽車、生物醫藥、集成電路等行業。當局視保物流是當務之急，已就全國暢通物流部署措施，並視穩生產為關鍵之舉。不過，權威人士仍堅持防疫要「動態清零」，會以最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

《人民日報》過去亦曾多次以權威人士發表訪問文章。2015年中國調低經濟增長目標至約7%，《人民日報》在5月刊登權威人士訪問，指增長放慢是新常態，不會有大問題。隔日「俠客島」微博發文解讀，雖然報道未有指明是誰，但指過去權威人士充滿個人風格的文章，曾體現中共領導人毛澤東等最高決策層意圖，並指由權威人士回應社會重大關切的做法，是沿襲中共傳統。

權威人士回應社會議題 屬中共傳統

2016年《人民日報》再出現權威人士報道，定調中國經濟「L形」走勢。內媒「多維」當時引述分析人士稱，「權威人士」或為一個寫作組，主要觀點和方向極可能由副總理劉鶴負責，代表了國家主席習近平的經濟觀點和政治態度。

相關字詞﹕劉鶴 權威部門 經濟增長目標 穩生產 保物流 中國經濟 新華社 權威人士

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