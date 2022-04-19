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長者生活津貼優惠多

【明報專訊】香港對於長者有多種福利及津貼，如果出生於1957年即今年年滿65歲，就可以申請生活津貼或可享有其他福利服務，優惠覆蓋醫療、牙科、交通及各個政府部門的優先處理服務，值得留意：

長者咭優惠

首先，踏入65歲可以申請長者咭，持有長者咭可享有多項優惠及便捷服務，當中包括各個政府部門如入境處、香港郵政局等可優先諮詢及辦理服務。倘若享用康文署設施包括游泳池、水上活動中心可享有半價優惠，及漁農自然護理署轄下的香港濕地公園入場門票半價。

持有長者咭人士於香港各大銀行亦可享有優惠，例如在中國銀行（香港）購買禮券，可豁免手續費；在創興銀行、中國工商銀行（亞洲）可享有定存優惠。

如果憂慮退休生活無聊，長者可以持續進修，持有長者咭人士在英國文化協會就讀課程可享成人課程九折優惠；於都會大學報讀遙距學習課程及兼讀制面授課程科目可享學費七折；於工聯會業餘進修中心就讀課程可享長者課程九五折。

2元乘車津貼

如要享有2元乘車交通津貼，年滿65歲的長者需申請長者八達通，憑卡乘搭輕鐵、港鐵及5家專營巴士公司、21條指定渡輪行線、綠色專線小巴、電車等，交通費用只需要2元。持有長者咭在香港的購物商場、超級市場及全港各區商業機構都可享有不同優惠，詳情可閱覽社會福利署的「長者咭計劃優惠手冊」網站。

醫療券

年長人士身體難免出現機能衰退，不時需要看醫生。年滿65歲並持有效身分證的長者，現時每年可以獲得2000元醫療券，尚未使用的醫療券可以累積於翌年使用，累積金額上限為8000元。現時醫療券已經改為「醫健通」電子方式發放及使用，長者毋須事先進行登記。長者在已登記計劃的醫療服務提供者診所就醫時，診所就會為長者開設個人醫療券戶口及即時首次使用。

關愛基金「長者牙科服務資助」計劃

成功申領長者生活津貼人士可以申請關愛基金「長者牙科服務資助」計劃，該計劃可以免費鑲配活動假牙、接受其他相關牙齒治療，包括口腔檢查、洗牙、補牙及脫牙等。若要申請，長者需要親自前往項目地區服務單位，同時出示身分證明文件正本、最近連續3個月經由銀行戶口每月存入的長者生活津貼金額文件以及載有住址文件。

普通長者生活津貼

年滿65歲都可以申領公共福利金計劃，當中可以申請普通長者生活津貼，單身人士每月總收入不超過10430元，總資產不超過37.4萬元；夫婦每月總入息不超過15810元，總資產不超過56.8萬元，就可以申請津貼。目前每月津貼為2920元。

長者裝修津貼

60歲或以上長者如果持有自住物業，或是長者生活津貼受惠人；或符合入息限制的傷殘津貼人，在符合入息及資產限額的條件下，可以申請上限8萬元的裝修津貼。當中單身人士每月入息限額為8690元，總資產限額為106.5萬元；已婚申請人每月入息限額為13860元，總資產限額為161.7萬元。

津貼資助範圍主要包括樓宇安全工程，包括石屎剝落、走火設備、滲水工程、窗戶損毁等，以及樓宇保養相關工程。除了於網上申請，亦可親身前往市建局遞交申請。

明報記者 黃清瑤

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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