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昇悅居交投倍升 半月超上月

【明報專訊】農曆新年後第五波疫情大爆發，市場累積大批購買力，至近日疫情逐漸好轉，二手交投開始反彈。西九四小龍之一的荔枝角昇悅居，本月上半月已錄得7宗成交，超越上月全月3宗，升幅逾1倍，平均實呎則穩守1.8萬元關口。

明報記者 容婌維

美聯首席高級營業經理黃永財表示，昇悅居本月交投非常暢旺，大部分「筍盤」已被市場消化，個別放盤業主近日已開始反價5萬至10萬元或約1％。他續稱，屋苑睇樓量已連續幾周錄得10％至20％升幅，上周末更出現排隊睇樓情况，認為區內已出現小陽春，料屋苑樓價將平穩上升3％至5％。黃又稱，其中昇悅居5座極高層F室，實用509方呎，2房間隔，970萬元成交，實呎19056元。原業主2017年834萬元購入，持貨約5年，帳面獲利136萬元或約16％。

宇晴軒相鄰特色戶1850萬易手

毗鄰的荔枝角宇晴軒，交投亦見暢旺，近期更罕有錄得一個相鄰特色戶成交。香港置業分行區域營業董事文啟光稱，宇晴軒7座高層C及D室相鄰特色單位，其中C室實用485方呎，D室實用463方呎，共948方呎，現為4房間隔，屬屋苑罕有優質放盤，獲區內用家以1850萬元承接，實呎19515元。原業主於2004年5月以329.9萬元及314.9萬元購入C及D室，帳面獲利1205.2萬元或約1.9倍。

二手市場量價齊升，各大屋苑開始錄得破頂價成交，惟個別業主仍需蝕讓離場。中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳MONTEREY 9A座低層連平台特色戶，實用793方呎，3房1套間隔，連212方呎平台，以1970萬元售出，實呎24842元，售價及呎價均為屋苑同類單位二手新高。

MONTEREY 特色戶1970萬 實呎2.5萬雙破頂

不過，原業主2019年3月以2004.7萬元購入，當年選用了1088天特長付款期，期內可選擇先住後付，至今年2月才正式完成交易，現售出單位，帳面蝕約34.7萬元，若連使費料實蝕約130萬元或約6.5%。雖然整體二手交投急速反彈，但市場再有業主因移民而蝕使費沽貨離場。美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳維景灣畔11座低層A室，實用657方呎、3房間隔，望開揚山景，以1145萬元易手，實呎17428元。原業主2018年6月1145萬元購入，持貨4年因需移民而沽出，帳面平手離場。不過，若連同使費計，原業主料需實蝕逾65萬元或約6％離場。

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