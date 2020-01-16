經濟
睇樓速遞

香港地產

OMA OMA自然美景 享愜意生活

【明報專訊】充滿鄉郊氣息的屯門掃管笏，近年成為新盤供應重鎮；當中永泰地產（0369）發展的OMA OMA，早前已落成入伙，全盤提供466個單位，標準戶型涵蓋開放式至4房，選擇多元化，現時餘貨主要屬大單位及特色戶。今次介紹的第1B座20樓A室現樓示範單位，屬連平台及天台特色戶，最大賣點是擁有優美的自然靚景，可讓戶主享受愜意悠閒的生活氣息。

明報記者 容婌維

攝影 劉焌陶

上述特色戶實用面積965方呎，另連平台及天台；單位整體呈長形開則，客飯廳與玄關呈「T字形」佈局，室內空間寬敞，可明確劃分客飯廳。

特色戶玻璃幕牆設計 間隔寬敞

客飯廳的一大幅牆身，均採用玻璃幕牆，另一邊則設有玻璃門連接對出的平台，令整個廳區兩邊都有落地大玻璃，自然光線非常充足。景觀方面，客廳外望小秀村，亦可遠眺屯門公路及部分海景，景觀開揚。

單位採3房1套間隔，房間與客飯廳座向相同，房間景觀亦可見毗鄰屋苑NAPA。主人套房面積近100方呎，可放置雙人牀，具足夠空間三邊上落牀；套廁設有淋浴間及浴缸，雖然不設窗戶，但交樓標準附設浴室寶通風。另兩間房的間隔相若，設計師保留其中一間作睡房，放置單人牀及開放式衣櫃；另一房間則用作書房，面向玻璃大窗一邊放置書枱，讓戶主工作同時可欣賞窗外山景，靠牆一邊放置書櫃。

單位設獨立梗廚，內連接多用途套房，可作工人套房之用；廚房家電、廚櫃等配套齊備，亦備有三邊工作枱面。此特色戶兼享室內外空間，客廳連接328方呎平台，而從平台旁的樓梯上行，可直達面積646方呎的天台。設計師在天台放置戶外梳化，洋溢寫意氛圍。

OMA OMA現餘待售一手單位估計近30個，屋苑位於屯門掃管笏路108號，若由市區前往屋苑，可在屯門公路轉車站轉乘252號巴士，途經掃管笏一帶多個屋苑後，總站下車便可到達OMA OMA；如需由屋苑往返屯門市中心，可乘搭港鐵巴士K53號線。上述兩個車站均在屋苑前。若住戶欲以私家車出入則需留意，項目只設75個住客車位，以全盤466伙計，平均6戶爭一個車位。

購物最近可到黃金海岸商場

掃管笏基本上屬純住宅區，餐廳、超市、商場等社區配套不多，最就近的大型商場為黃金海岸商場，從OMA OMA步行前往需約20分鐘；另掃管笏村亦有小量民生食肆及雜貨店。此外，住戶亦可到屯門市中心採購日用品或消閒購物。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

馬化騰退任26港子企 多涉對外投資 用於投資騰訊泰國貓眼等 近年已辭不少非核心職務
馬化騰退任26港子企 多涉對外投資 用於投資騰訊泰國貓眼等 近年已辭不少非核心職務
科企創辦人淡出趨勢難逆轉 決策或趨保守
科企創辦人淡出趨勢難逆轉 決策或趨保守
內地首季GDP勝預期 券商料本月經濟數據急跌
內地首季GDP勝預期 券商料本月經濟數據急跌
房地產開發投資續弱 首季增0.7%近兩年低
房地產開發投資續弱 首季增0.7%近兩年低
行長免職 招行A股急跌
行長免職 招行A股急跌
恒指公司：ESG指數ETF冀今年推
恒指公司：ESG指數ETF冀今年推
紐約梅隆Aninda Mitra：中美各具隱憂星馬印股市延首季強勢
紐約梅隆Aninda Mitra：中美各具隱憂星馬印股市延首季強勢
美國通脹料快見頂 下半年加息步伐放緩
美國通脹料快見頂 下半年加息步伐放緩
俄烏局勢略好轉 看好美國消費公用股
俄烏局勢略好轉 看好美國消費公用股
摩根許長泰上期測中內需股轉強
摩根許長泰上期測中內需股轉強
知乎售舊股上市欠吸引 今日資本虧損三成仍減持
知乎售舊股上市欠吸引 今日資本虧損三成仍減持
德勤向泰加主席追12億 執董林烽：對行動感不解 稱調查無阻公司物色新業務
德勤向泰加主席追12億 執董林烽：對行動感不解 稱調查無阻公司物色新業務
翠華售總部套近2億 擬投8000萬開新店
翠華售總部套近2億 擬投8000萬開新店
B站否認直播部門裁員
B站否認直播部門裁員
合景泰富上市後首度不派末期息
合景泰富上市後首度不派末期息
農產品家族身家暴漲 受益糧食危機 嘉吉多3成員躋富豪榜
農產品家族身家暴漲 受益糧食危機 嘉吉多3成員躋富豪榜
俄烏戰爭致供應緊 天然氣價13年新高
俄烏戰爭致供應緊 天然氣價13年新高
電動貨車商：電池荒或成行業更大挑戰
電動貨車商：電池荒或成行業更大挑戰
張兆聰：債息若破3厘 美股壓力會愈大
張兆聰：債息若破3厘 美股壓力會愈大
余淑穎：移居英國資金留港 投資債券基金收息
余淑穎：移居英國資金留港 投資債券基金收息
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：銷量看俏 比亞迪購28882
金子：銷量看俏 比亞迪購28882
張兆聰：首季業績改善 福耀玻璃博回升
張兆聰：首季業績改善 福耀玻璃博回升
伍禮賢：中集安瑞科受惠氫能發展
伍禮賢：中集安瑞科受惠氫能發展
簡志健、傅可怡：Constellation Software為長期併購增長成功典範
簡志健、傅可怡：Constellation Software為長期併購增長成功典範
梁天卓：停課最影響低收入家庭
梁天卓：停課最影響低收入家庭
《幫你格價》：通脹年代 守住購買力
《幫你格價》：通脹年代 守住購買力
沈永年：修訂《住宅項目規範》 提升內房質素
沈永年：修訂《住宅項目規範》 提升內房質素
鄧礎宇：房地產買賣也可透過NFT操作
鄧礎宇：房地產買賣也可透過NFT操作
陳大為：俄烏之戰的啟示（二） — 從戰爭到世界萬物互聯
陳大為：俄烏之戰的啟示（二） — 從戰爭到世界萬物互聯
陸振球：通脹高於6% 反有利美股
陸振球：通脹高於6% 反有利美股
陸振球：勿被別有用心媒體洗腦
陸振球：勿被別有用心媒體洗腦
林少陽：中國疫情受控比放水更重要
林少陽：中國疫情受控比放水更重要
梁振輝：美元或見頂 利好黃金
梁振輝：美元或見頂 利好黃金
技術取勝：美蘭空港2天線升穿19天線
技術取勝：美蘭空港2天線升穿19天線
謝偉銓：資助房屋不應容許炒賣
謝偉銓：資助房屋不應容許炒賣
蔡金強：全球糧食危機與機會
蔡金強：全球糧食危機與機會
徐家健：二次文化的藝術價值
徐家健：二次文化的藝術價值
艾雲豪：中國風投祖師爺：山西票號
艾雲豪：中國風投祖師爺：山西票號
李順威：美股債齊跌 也有股巿創新高
李順威：美股債齊跌 也有股巿創新高
劉思明：京派綠色消費券 海爾智家受惠
劉思明：京派綠色消費券 海爾智家受惠
何啟聰：中紀委查螞蟻 阿里熊吼69311
何啟聰：中紀委查螞蟻 阿里熊吼69311
瑞銀亞洲：好倉獲資金加注 中移牛51975
瑞銀亞洲：好倉獲資金加注 中移牛51975
摩根大通亞洲：首季業績期展開 道指沽證10305
摩根大通亞洲：首季業績期展開 道指沽證10305
周顯：愈是戰亂 愈利美元
周顯：愈是戰亂 愈利美元
張佩儀：強積金數碼轉型 僱主僱員無煩惱
張佩儀：強積金數碼轉型 僱主僱員無煩惱
王弼：小麥期貨有水位
王弼：小麥期貨有水位
曾淵滄：中概股除牌 港交所得益
曾淵滄：中概股除牌 港交所得益
湯文亮：樓市是否止跌回升
湯文亮：樓市是否止跌回升
陳永傑：美樓市勁升 他國或追落後
陳永傑：美樓市勁升 他國或追落後
廖偉強：樓市見底 代理加把勁
廖偉強：樓市見底 代理加把勁
布少明：從「長龍食肆」爆紅看樓市
布少明：從「長龍食肆」爆紅看樓市
馬泰陽：疫情見曙光 樓市大反彈
馬泰陽：疫情見曙光 樓市大反彈
新盤戰升溫 柏瓏I料首推143伙 MONACO MARINE四日收3000票 利奧坊‧壹隅快開價
新盤戰升溫 柏瓏I料首推143伙 MONACO MARINE四日收3000票 利奧坊‧壹隅快開價
會德豐黃光耀冀新特首增房屋土地供應
會德豐黃光耀冀新特首增房屋土地供應
疫下需求升 IWG打造21萬呎共享工作間
疫下需求升 IWG打造21萬呎共享工作間
十大屋苑復活節長假累錄54成交 美孚新邨佔12宗最旺
十大屋苑復活節長假累錄54成交 美孚新邨佔12宗最旺
零售復活 新地商場營業額升三成
零售復活 新地商場營業額升三成
中區甲廈空置率8.37% 6年新高
中區甲廈空置率8.37% 6年新高
昇悅居交投倍升 半月超上月
昇悅居交投倍升 半月超上月
長者生活津貼優惠多
長者生活津貼優惠多