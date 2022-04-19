馬泰陽：疫情見曙光 樓市大反彈

此外，政府如期分階段放寬防疫措施，帶動樓市氣候向好，有利引出積壓已久的購買力。發展商密鑼緊鼓部署推新盤，會德豐啟德MONACO MARINE日前搶先公布價單，首批推出112伙，以折實價計算由796.4萬元起，折實呎價由23491元起，現時啟德區內二手平均呎價約22812元起，MONACO MARINE開價克制，相信稍後或會提價。二手方面，業主放盤價漸見回穩。截至4月11日綜合香港置業資料研究部資料顯示，樓價指數報166.36點，按周升0.28%，較3月中低位已見升，本年至今跌3.06%，反映樓價逐步回升。

自政府推「波叔Plan」以來，加快中高價物業的流轉。若疫情持續轉好，經濟改善，將吸引更多人以高成數按揭入市，當中1000萬元以上物業涉及按揭保險個案比例有上升空間，而選用按揭保險計劃比例將「價量齊升」。據本行資料研究部資料顯示，3月份錄1597宗逾500萬至1000萬元二手住宅註冊，較2月的1452宗增加約10%，相信4月份數字會進一步反映實况。

筆者認為市場購買力在3月時已逐漸浮現，隨着樓市氣氛漸趨熾熱，加上發展商重啟新盤推銷步伐，相信一手成交量將會在第二季回升至逾4000宗；二手註冊量估計有望升至約1萬至1.2萬宗水平。預期今年樓市走勢正面，維持全年樓價升3%至5%預測。

香港置業營運總監及九龍區董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]