布少明：從「長龍食肆」爆紅看樓市

當中有一間旺區食肆更是火爆，市場報道有不少顧客不惜排隊等上近一小時，只求買得該店兩餸飯。筆者覺得詫異，發現該食肆爆紅，主要原因是價錢合理、有獨特賣點、有市場氣氛。細想之下，其實這心態，不正正和港人買樓時的要求一樣嗎？

無論是一手抑或是二手物業，只要價錢合理、有質素及有賣點，普遍均會被搶購。至於市場氣氛，全港35個大型屋苑已連續3周錄得逾百宗交投的水平，4月4日至10日的一周錄161宗，按周升近三成，較3月中旬的70宗大升約1.3倍，更創自去年2月底後逾1年新高，其中受「茂波Plan」帶動的中價物業，更成為近期二手交投顯著上升的主要動力。

一手方面，以往長假期，向來是各大發展商加速推盤的黃金機會，今次復活節假期更是疫情緩和後的首個長假期，不少發展商均蓄勢待發，推出不同優惠，例如增加折扣等以搶攻市場。筆者認為，正如食肆排長龍，只要新盤性價比高，或有獨特賣點，基本上會大受市場歡迎。

另外，由於市場不乏喜歡「跟風」入市的買家，近期樓市已凝聚了多個月購買力，在二手催動下，已經營造出理想市場氣氛，間接增加買家入市的意欲，有助帶動購買力爆發，個人相信整體新盤銷情將如爆紅食肆一樣表現亮麗，樓市將出現一二手同步上升的陽春局面。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]