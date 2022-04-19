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2022年4月19日星期二
張佩儀 財女手記
投資策略
馬化騰退任26港子企 多涉對外投資 用於投資騰訊泰國貓眼等 近年已辭不少非核心職務
科企創辦人淡出趨勢難逆轉 決策或趨保守
內地首季GDP勝預期 券商料本月經濟數據急跌
房地產開發投資續弱 首季增0.7%近兩年低
行長免職 招行A股急跌
恒指公司：ESG指數ETF冀今年推
紐約梅隆Aninda Mitra：中美各具隱憂星馬印股市延首季強勢
美國通脹料快見頂 下半年加息步伐放緩
俄烏局勢略好轉 看好美國消費公用股
摩根許長泰上期測中內需股轉強
知乎售舊股上市欠吸引 今日資本虧損三成仍減持
德勤向泰加主席追12億 執董林烽：對行動感不解 稱調查無阻公司物色新業務
翠華售總部套近2億 擬投8000萬開新店
B站否認直播部門裁員
合景泰富上市後首度不派末期息
農產品家族身家暴漲 受益糧食危機 嘉吉多3成員躋富豪榜
俄烏戰爭致供應緊 天然氣價13年新高
電動貨車商：電池荒或成行業更大挑戰
張兆聰：債息若破3厘 美股壓力會愈大
余淑穎：移居英國資金留港 投資債券基金收息
環球經濟數據
金子：銷量看俏 比亞迪購28882
張兆聰：首季業績改善 福耀玻璃博回升
伍禮賢：中集安瑞科受惠氫能發展
簡志健、傅可怡：Constellation Software為長期併購增長成功典範
梁天卓：停課最影響低收入家庭
《幫你格價》：通脹年代 守住購買力
沈永年：修訂《住宅項目規範》 提升內房質素
鄧礎宇：房地產買賣也可透過NFT操作
陳大為：俄烏之戰的啟示（二） — 從戰爭到世界萬物互聯
陸振球：通脹高於6% 反有利美股
陸振球：勿被別有用心媒體洗腦
林少陽：中國疫情受控比放水更重要
梁振輝：美元或見頂 利好黃金
技術取勝：美蘭空港2天線升穿19天線
謝偉銓：資助房屋不應容許炒賣
蔡金強：全球糧食危機與機會
徐家健：二次文化的藝術價值
艾雲豪：中國風投祖師爺：山西票號
李順威：美股債齊跌 也有股巿創新高
劉思明：京派綠色消費券 海爾智家受惠
何啟聰：中紀委查螞蟻 阿里熊吼69311
瑞銀亞洲：好倉獲資金加注 中移牛51975
摩根大通亞洲：首季業績期展開 道指沽證10305
周顯：愈是戰亂 愈利美元
張佩儀：強積金數碼轉型 僱主僱員無煩惱
王弼：小麥期貨有水位
曾淵滄：中概股除牌 港交所得益
湯文亮：樓市是否止跌回升
陳永傑：美樓市勁升 他國或追落後
廖偉強：樓市見底 代理加把勁
布少明：從「長龍食肆」爆紅看樓市
馬泰陽：疫情見曙光 樓市大反彈
新盤戰升溫 柏瓏I料首推143伙 MONACO MARINE四日收3000票 利奧坊‧壹隅快開價
會德豐黃光耀冀新特首增房屋土地供應
疫下需求升 IWG打造21萬呎共享工作間
十大屋苑復活節長假累錄54成交 美孚新邨佔12宗最旺
零售復活 新地商場營業額升三成
中區甲廈空置率8.37% 6年新高
OMA OMA自然美景 享愜意生活
昇悅居交投倍升 半月超上月
長者生活津貼優惠多
張佩儀：強積金數碼轉型 僱主僱員無煩惱
【明報專訊】現代科技發展日新月異，加上持續近兩年的新冠疫情，使大眾開始習慣使用電子工具處理日常生活的大小事，強積金數碼轉型已是大勢所趨。
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