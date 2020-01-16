瑞銀亞洲：好倉獲資金加注 中移牛51975

【明報專訊】由於復活節假期，科技股屬較波動的股份，上周四輪場資金流方面，科技股整體資金流入未算顯著，市場或靜待假日後復市股價回穩再進場作部署。如希望作科技股技術性部署的投資者，看好阿里（9988）可留意阿里認購27467，行使價119.38元，2022年8月到期，有效槓桿約5.6倍。至於近日受熱切追棒的中移動（0941），其中移動A股上日收於高位70.2元人民幣，上周四回吐3.7%，收報67.7人民幣，至於港股中移動上周四只微跌0.3%，收報55.4元，力保其55元水平。根據瑞銀近日紀錄，可見中移動的相關好倉得到顯著資金加注，可見市場普遍看好中移動的升值潛力。看好可留意中移認購23931，行使價62.93元，22年8月到期，有效槓桿約11倍。如投資者希望以牛證作部署，看好中移動可留意中移牛證51975，收回價51元，行使價50元，22年12月到期，有效槓桿約16.2倍。
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