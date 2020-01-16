何啟聰：中紀委查螞蟻 阿里熊吼69311

【明報專訊】港股在長假期前靠穩，恒指上周四高開後，升幅曾擴大至逾200點，高位逼近21600點水平，收市升逾140點，成功保持在21500點以上收市，連升3個交易日。內地預告放鬆銀根，利好市場投資氣氛，向上或以挑戰兩萬二關口為目標，兩萬一或已漸建支持。阿里巴巴（9988）周四逆市向下，低位曾跌逾4%至94元以下，收市跌約3%，95元失而復得。有報道指出，中紀委直接參與對螞蟻集團的調查，短線仍有待消化對阿里的負面影響，90元關口或暫具支持，向上以重上100元為短期目標。看好或可考慮阿里牛證63387，收回價86元，行使價84元，槓桿比率約7.1倍。相反看淡或可留意阿里熊證69311，收回價108元，行使價110元，槓桿比率約6.4倍。新能源汽車股比亞迪股份（1211）上周四受追捧，高位曾急升逾6%至243元，收市升逾4%。看好或可考慮比迪牛證50261，收回價221元，行使價217元，槓桿比率約9.4倍。
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