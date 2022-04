徐家健：二次文化的藝術價值

二次創作 涉及侵權?

一項名為《Against Intellectual Monopoly》的研究提出,知識產權不等同知識霸權:

Are patents and copyrights essential to thriving creation and innovation - do we need them so that we all may enjoy fine music and good health? Across time and space the resounding answer is: No. So-called intellectual property is in fact an 'intellectual monopoly' that hinders rather than helps the competitive free market regime that has delivered wealth and innovation to our doorsteps.

要鼓勵刺激創作,我們有需要廢除目前的專利和版權法!時至今日,這個問題仍極具爭議。九龍皇帝的身分證當然不存在版權問題。香港要成為中外文化藝術交流中心,既然香港不再加油,唯有九龍繼續勁揪!

