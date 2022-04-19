徐家健：二次文化的藝術價值

【明報專訊】阿漆，國家終於有任務畀你喇。根據十四五規劃，香港要為國家擔起中外文化藝術交流中心這角色。問題是，香港不是文化沙漠嗎？從零零漆到達聞西，香港二次文化之精彩我認為一直未受到足夠重視。最近，我便和亞洲塗鴉第一人Syan（aka MC仁）合作推出九龍皇帝身分證NFT，在數碼虛擬世界以塗鴉方式二次了MC仁當年在曾灶財家拍攝的一張九龍皇帝身分證照片。身什麼？虛擬世界的一張二次身分證照片也算藝術品？問得好，但問題問遲了一個世紀。早在上世紀初，觀念藝術之父杜象（Marcel Duchamp ）已提出創作者可以賦予「現成品」（Readymades）藝術價值。除了他最著名的《噴泉》（Fountain，複製品亦以千萬港元成交），我對他另一作品 《L.H.O.O.Q.》（見圖）更是情有獨鍾。《L.H.O.O.Q.》便是在名畫《蒙娜麗莎》的複製品上塗鴉，這留着鬍子的蒙娜麗莎幾年前亦是以千萬港元成交。是的，現成品或二次現成品的藝術價值，正正就是在於創作者的藝術觀念究竟有多珍貴。問題是，假如蒙娜麗莎的肖像有版權的話，我們還有機會看到《L.H.O.O.Q.》這類二次「抽水」創作嗎？今年10月揭曉的《Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Inc. v. Goldsmith》一案，將會決定普普藝術之父重製著名歌手Prince的照片作品時有否侵權。
二次創作 涉及侵權？
一項名為《Against Intellectual Monopoly》的研究提出，知識產權不等同知識霸權：
Are patents and copyrights essential to thriving creation and innovation - do we need them so that we all may enjoy fine music and good health? Across time and space the resounding answer is: No. So-called intellectual property is in fact an 'intellectual monopoly' that hinders rather than helps the competitive free market regime that has delivered wealth and innovation to our doorsteps.
要鼓勵刺激創作，我們有需要廢除目前的專利和版權法！時至今日，這個問題仍極具爭議。九龍皇帝的身分證當然不存在版權問題。香港要成為中外文化藝術交流中心，既然香港不再加油，唯有九龍繼續勁揪！
美國克林信大學經濟系副教授 facebook.com/economics3.0
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