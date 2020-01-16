鄧礎宇：房地產買賣也可透過NFT操作

區塊鏈技術的不斷提升，去中心化對傳統地產行業的未來開展了許多全新的機會。眾所周知，投資地產就是投資將來，而NFT則是在區塊鏈上發行的獨特代幣，能夠代表着一個「獨一無二」的數碼資產。NFT正在英美房地產領域內慢慢擴展，它可以代表現實世界各大城市實物資產（Real Assets）包括房屋、建築物、土地的擁有權，使其成為買賣房地產的絕佳選擇。海外物業NFT契約亦可以透過在互聯網（Web 3.0）進行買賣，沒有國界限制，也沒有需要越洋處理交易N細節。

從去年開始，我已經開始與英國及美國房地產發展商研究通過發行NFT來保證每一個發展項目銷售真確性，該NFT地產發展投資組合目前仍處於開發階段，而海外投資者可以透過NFT的形式認購該發展項目土地的所有權，香港投資者亦可以運用有限合伙基金（LPF）去投資這個項目。

隔山買牛的投資者可以通過區塊鏈找到NFT契約，正因為物業的投資價值會隨時間而改變，以NFT分配海外物業資產也是讓財富傳承下去的最有效方式。投資者可以在世界任何地方出售他們手上的NFT契約，等同進入了全球房地產銷售市場，更多買家可以從世界各地出價。相比傳統銷售方式，你不需要找多個中間人協助完成買賣，節省時間和金錢。

查清業權轉變 確保銷售真確

其實利用NFT購買外國土地或海外物業的過程，與現在購買任何其他虛擬土地（Virtual Land）的過程大同小異，每個NFT業權都只能有一個官方所有者，詳細物業資料都可以儲存在以太坊（Ethereum）區塊鏈受保護的地址上，這是公共記錄，沒有人可以修改所有權記錄或複製新的 NFT，而這個NFT亦不能與其他物品互換，任何人都可以輕鬆驗證。香港投資者買海外物業NFT需要開設數碼錢包（Digital Wallet），例如MetaMask，以用作交易及收藏NFT契約。

以前Web 1.0是只讀的互聯網（Read Only），Web 2.0是可讀寫的互聯網（Read and Write），Web 3.0則是從Web 2.0轉變而成數碼資產互聯網，原則上是能夠將所有內容變成NFT的一個數碼資產市場。我預計隨着互聯網邁向Web 3.0時代，愈來愈多的傳統資產如土地所有權、房地產、藝術品將會「浪潮式」以NFT的形式發售，現時包括可口可樂、Gucci、Louis Vuittoni在內等一些世界知名品牌也推出NFT拍賣了。

最後很重要的一點，我們必須知道及承認在市場上不是所有NFT都有同等投資價值的，我個人會用抵押品價值（collateral value）去評估該數碼資產的投資價值。就以投資購買勞力士（Rolex）為例，產品精準耐操保值性高、變現性快等同現金、深受市場及消費者認同，一般都是有買貴冇買錯。

香港數碼資產學會執行幹事及COSMO環宇置業創辦人

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[鄧礎宇 加密解碼]