經濟
鄧礎宇 加密解碼

投資策略

鄧礎宇：房地產買賣也可透過NFT操作

【明報專訊】隨着加密貨幣及區塊鏈興起，學懂投資數碼資產（Digital Asset）的重要性愈來愈大，與此同時，我們購買和銷售房地產的方式也在不斷變化。正如我過去多年從事房地產投資及管理工作，現在也開始通過房地產的NFT來投資英美海外物業，因為每個單獨的房地產NFT契約都是完全唯一而不可分割的，並可使用區塊鏈追蹤每筆交易。

區塊鏈技術的不斷提升，去中心化對傳統地產行業的未來開展了許多全新的機會。眾所周知，投資地產就是投資將來，而NFT則是在區塊鏈上發行的獨特代幣，能夠代表着一個「獨一無二」的數碼資產。NFT正在英美房地產領域內慢慢擴展，它可以代表現實世界各大城市實物資產（Real Assets）包括房屋、建築物、土地的擁有權，使其成為買賣房地產的絕佳選擇。海外物業NFT契約亦可以透過在互聯網（Web 3.0）進行買賣，沒有國界限制，也沒有需要越洋處理交易N細節。

從去年開始，我已經開始與英國及美國房地產發展商研究通過發行NFT來保證每一個發展項目銷售真確性，該NFT地產發展投資組合目前仍處於開發階段，而海外投資者可以透過NFT的形式認購該發展項目土地的所有權，香港投資者亦可以運用有限合伙基金（LPF）去投資這個項目。

隔山買牛的投資者可以通過區塊鏈找到NFT契約，正因為物業的投資價值會隨時間而改變，以NFT分配海外物業資產也是讓財富傳承下去的最有效方式。投資者可以在世界任何地方出售他們手上的NFT契約，等同進入了全球房地產銷售市場，更多買家可以從世界各地出價。相比傳統銷售方式，你不需要找多個中間人協助完成買賣，節省時間和金錢。

查清業權轉變 確保銷售真確

其實利用NFT購買外國土地或海外物業的過程，與現在購買任何其他虛擬土地（Virtual Land）的過程大同小異，每個NFT業權都只能有一個官方所有者，詳細物業資料都可以儲存在以太坊（Ethereum）區塊鏈受保護的地址上，這是公共記錄，沒有人可以修改所有權記錄或複製新的 NFT，而這個NFT亦不能與其他物品互換，任何人都可以輕鬆驗證。香港投資者買海外物業NFT需要開設數碼錢包（Digital Wallet），例如MetaMask，以用作交易及收藏NFT契約。

以前Web 1.0是只讀的互聯網（Read Only），Web 2.0是可讀寫的互聯網（Read and Write），Web 3.0則是從Web 2.0轉變而成數碼資產互聯網，原則上是能夠將所有內容變成NFT的一個數碼資產市場。我預計隨着互聯網邁向Web 3.0時代，愈來愈多的傳統資產如土地所有權、房地產、藝術品將會「浪潮式」以NFT的形式發售，現時包括可口可樂、Gucci、Louis Vuittoni在內等一些世界知名品牌也推出NFT拍賣了。

最後很重要的一點，我們必須知道及承認在市場上不是所有NFT都有同等投資價值的，我個人會用抵押品價值（collateral value）去評估該數碼資產的投資價值。就以投資購買勞力士（Rolex）為例，產品精準耐操保值性高、變現性快等同現金、深受市場及消費者認同，一般都是有買貴冇買錯。

香港數碼資產學會執行幹事及COSMO環宇置業創辦人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鄧礎宇 加密解碼]

上 / 下一篇新聞

馬化騰退任26港子企 多涉對外投資 用於投資騰訊泰國貓眼等 近年已辭不少非核心職務
馬化騰退任26港子企 多涉對外投資 用於投資騰訊泰國貓眼等 近年已辭不少非核心職務
科企創辦人淡出趨勢難逆轉 決策或趨保守
科企創辦人淡出趨勢難逆轉 決策或趨保守
內地首季GDP勝預期 券商料本月經濟數據急跌
內地首季GDP勝預期 券商料本月經濟數據急跌
房地產開發投資續弱 首季增0.7%近兩年低
房地產開發投資續弱 首季增0.7%近兩年低
行長免職 招行A股急跌
行長免職 招行A股急跌
恒指公司：ESG指數ETF冀今年推
恒指公司：ESG指數ETF冀今年推
紐約梅隆Aninda Mitra：中美各具隱憂星馬印股市延首季強勢
紐約梅隆Aninda Mitra：中美各具隱憂星馬印股市延首季強勢
美國通脹料快見頂 下半年加息步伐放緩
美國通脹料快見頂 下半年加息步伐放緩
俄烏局勢略好轉 看好美國消費公用股
俄烏局勢略好轉 看好美國消費公用股
摩根許長泰上期測中內需股轉強
摩根許長泰上期測中內需股轉強
知乎售舊股上市欠吸引 今日資本虧損三成仍減持
知乎售舊股上市欠吸引 今日資本虧損三成仍減持
德勤向泰加主席追12億 執董林烽：對行動感不解 稱調查無阻公司物色新業務
德勤向泰加主席追12億 執董林烽：對行動感不解 稱調查無阻公司物色新業務
翠華售總部套近2億 擬投8000萬開新店
翠華售總部套近2億 擬投8000萬開新店
B站否認直播部門裁員
B站否認直播部門裁員
合景泰富上市後首度不派末期息
合景泰富上市後首度不派末期息
農產品家族身家暴漲 受益糧食危機 嘉吉多3成員躋富豪榜
農產品家族身家暴漲 受益糧食危機 嘉吉多3成員躋富豪榜
俄烏戰爭致供應緊 天然氣價13年新高
俄烏戰爭致供應緊 天然氣價13年新高
電動貨車商：電池荒或成行業更大挑戰
電動貨車商：電池荒或成行業更大挑戰
張兆聰：債息若破3厘 美股壓力會愈大
張兆聰：債息若破3厘 美股壓力會愈大
余淑穎：移居英國資金留港 投資債券基金收息
余淑穎：移居英國資金留港 投資債券基金收息
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：銷量看俏 比亞迪購28882
金子：銷量看俏 比亞迪購28882
張兆聰：首季業績改善 福耀玻璃博回升
張兆聰：首季業績改善 福耀玻璃博回升
伍禮賢：中集安瑞科受惠氫能發展
伍禮賢：中集安瑞科受惠氫能發展
簡志健、傅可怡：Constellation Software為長期併購增長成功典範
簡志健、傅可怡：Constellation Software為長期併購增長成功典範
梁天卓：停課最影響低收入家庭
梁天卓：停課最影響低收入家庭
《幫你格價》：通脹年代 守住購買力
《幫你格價》：通脹年代 守住購買力
沈永年：修訂《住宅項目規範》 提升內房質素
沈永年：修訂《住宅項目規範》 提升內房質素
陳大為：俄烏之戰的啟示（二） — 從戰爭到世界萬物互聯
陳大為：俄烏之戰的啟示（二） — 從戰爭到世界萬物互聯
陸振球：通脹高於6% 反有利美股
陸振球：通脹高於6% 反有利美股
陸振球：勿被別有用心媒體洗腦
陸振球：勿被別有用心媒體洗腦
林少陽：中國疫情受控比放水更重要
林少陽：中國疫情受控比放水更重要
梁振輝：美元或見頂 利好黃金
梁振輝：美元或見頂 利好黃金
技術取勝：美蘭空港2天線升穿19天線
技術取勝：美蘭空港2天線升穿19天線
謝偉銓：資助房屋不應容許炒賣
謝偉銓：資助房屋不應容許炒賣
蔡金強：全球糧食危機與機會
蔡金強：全球糧食危機與機會
徐家健：二次文化的藝術價值
徐家健：二次文化的藝術價值
艾雲豪：中國風投祖師爺：山西票號
艾雲豪：中國風投祖師爺：山西票號
李順威：美股債齊跌 也有股巿創新高
李順威：美股債齊跌 也有股巿創新高
劉思明：京派綠色消費券 海爾智家受惠
劉思明：京派綠色消費券 海爾智家受惠
何啟聰：中紀委查螞蟻 阿里熊吼69311
何啟聰：中紀委查螞蟻 阿里熊吼69311
瑞銀亞洲：好倉獲資金加注 中移牛51975
瑞銀亞洲：好倉獲資金加注 中移牛51975
摩根大通亞洲：首季業績期展開 道指沽證10305
摩根大通亞洲：首季業績期展開 道指沽證10305
周顯：愈是戰亂 愈利美元
周顯：愈是戰亂 愈利美元
張佩儀：強積金數碼轉型 僱主僱員無煩惱
張佩儀：強積金數碼轉型 僱主僱員無煩惱
王弼：小麥期貨有水位
王弼：小麥期貨有水位
曾淵滄：中概股除牌 港交所得益
曾淵滄：中概股除牌 港交所得益
湯文亮：樓市是否止跌回升
湯文亮：樓市是否止跌回升
陳永傑：美樓市勁升 他國或追落後
陳永傑：美樓市勁升 他國或追落後
廖偉強：樓市見底 代理加把勁
廖偉強：樓市見底 代理加把勁
布少明：從「長龍食肆」爆紅看樓市
布少明：從「長龍食肆」爆紅看樓市
馬泰陽：疫情見曙光 樓市大反彈
馬泰陽：疫情見曙光 樓市大反彈
新盤戰升溫 柏瓏I料首推143伙 MONACO MARINE四日收3000票 利奧坊‧壹隅快開價
新盤戰升溫 柏瓏I料首推143伙 MONACO MARINE四日收3000票 利奧坊‧壹隅快開價
會德豐黃光耀冀新特首增房屋土地供應
會德豐黃光耀冀新特首增房屋土地供應
疫下需求升 IWG打造21萬呎共享工作間
疫下需求升 IWG打造21萬呎共享工作間
十大屋苑復活節長假累錄54成交 美孚新邨佔12宗最旺
十大屋苑復活節長假累錄54成交 美孚新邨佔12宗最旺
零售復活 新地商場營業額升三成
零售復活 新地商場營業額升三成
中區甲廈空置率8.37% 6年新高
中區甲廈空置率8.37% 6年新高
OMA OMA自然美景 享愜意生活
OMA OMA自然美景 享愜意生活
昇悅居交投倍升 半月超上月
昇悅居交投倍升 半月超上月
長者生活津貼優惠多
長者生活津貼優惠多