《幫你格價》：通脹年代 守住購買力

1. 高息貨幣 宜敍做短期

有句話「通脹猛於虎」，當資本被蠶食，保本人士會尋找高息產品，以往澳元及紐元定存利息都較美元存款高息，以富邦銀行公布外幣優惠存款為例，澳紐元1個月存期利率為2.2厘，美元為1.5厘（見表1）。中國通海財資管理私人財富董事總經理張佩儀表示，「食息一族」不要只看短期高息，預期今年美元存款利息有機會跑贏澳紐元，故存戶在格高息時要留意，她認為最好是敍做短期存款，以便更靈活捕捉高息。事實上，市場預期美國聯儲局的加息步伐將會加快，而聯儲局主席鮑威爾在早前會議表示，加息及縮表的時機已經來臨，儘管經濟面臨不確定，但經濟及就業市場仍然相當強勁，可承受加息。因此市場預期2022年將再加息6次，預料2022年底利率達1.9％。澳洲央行在4月議息會議則宣布維持指標利率在0.1厘不變，央行在貨幣政策聲明中，表示將在未來幾個月評估通脹和工資數據以制定政策。部分分析師預計澳洲央行最早於6月首次加息，部分則預期將於8月或9月加息。

2. 通脹掛鈎債券 票息隨通脹增

通脹可隨着時間蠶食投資者的購買力。通脹可能嚴重削弱投資回報。假設一個股票投資組合的回報為每年4%，而通脹率為2.5%，其實質回報（或回報減通脹率）將為1.5%。在這情况下，投資股票只可令投資者的購買力每年提高1.5%。若投資回報低於2.5%通脹率的投資工具，投資者的購買力實際上會被蠶食，甚至無法達成維持生活質素這個最保守的目標。張佩儀表示，除了貨幣存款外，若可以承受風險可選擇通脹掛鈎債券，該類產品旨在抵禦通脹的負面影響，方法是透過合約條款把債券本金和派息與全國認可的通脹指標掛鈎，例如英國零售物價指數、歐洲消費物價調和指數（煙草除外）及美國消費物價指數。目前通脹掛鈎債券一般由政府銷售，藉以降低借貸成本及擴闊投資者基礎。企業偶然亦會基於相同原因而發行通脹掛鈎債券，但總額相對較小。

綠債保證回報達2.5厘

通脹掛鈎債券與全國認可的通脹指標明確掛鈎，意味着任何物價漲幅將直接推高本金價值。舉例說，假設一項1000美元的20年美國國庫抗通脹債券票息為2.5厘（半年為1.25厘），而通脹率為4%。在此情况下，國庫抗通脹債券的本金將每日上調，以反映4%的通脹率。在到期日時，本金價值將增至2208美元（每年4%，每半年複合增長）。此外，雖然票息率維持於2.5厘不變，但由於票息是根據經通脹調整的本金價值支付，因此每次派息的金額均會增加。按照每半年1.25厘的票息率計算，在首次派息時，經通脹調整本金為1020美元，派息則為12.75美元；而於最後一次派息時，經通脹調整本金為2208美元，派息則為27.60美元。張佩儀表示，香港投資者可以選擇通脹掛鈎債券基金，但如果不想承受價格波動，可以考慮香港政府將於2022年4月底或之前重啟發行零售綠色債券（4252），保證回報達2.5厘，入場費1萬港元（見表3）。

3. 黃金 選實物或ETF

黃金亦是抗通脹之選，不過投資黃金時，需盡量以購買實物黃金或黃金ETF為主，瑞士百達財富管理貨幣策略師陸奕軒（Luc Luyet）表示，近期美國實際利率飈升，金價顯露出韌性。通脹持續高企和聯儲局政策失誤引致風險大增，這可能帶動ETF需求增加。他認為美國利率的上行空間有限，通脹可能在高於過去十年的水平徘徊，黃金看起來更具吸引力。

張佩儀指出，與黃金抗通脹比較，由於股市調整了一段時間，不少企業股息率也變得吸引，特別是房地產信託基金，而租金收入亦會緊貼通脹指標，這也是房託被視為天然通脹對冲的原因。加上派息率通常較一般股票更高更穩定，以領展（0823）為例，其股息率逾4厘，當價格保持穩定甚至升值時，其實際收益率才有跑贏通脹率的可能。若追求穩定利息，房託基金更勝黃金。

明報記者 龍彩霞

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