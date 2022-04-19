合景泰富上市後首度不派末期息

經審核後估值虧損增近7億

據合景業績公告，經審核去年度業績與此前未經審核版本比較，主要是集團旗下多個城市的出租商業物業估值出現較大變動，核數師最終確認集團去年度錄得約6.62億元投資物業估值虧損，而未經審核版本估值虧損則僅約774.6萬元。

其他存在較大差異項目則包括持有已竣工可銷售物業，經核數師審核後約159.38億元，估值較此前公布業績減少約18.61億元。

其他項目方面，合景截至去年底止負債比率為79.2%，按年升17.5個百分點，截至去年底現金及銀行結餘帳面金額約294.48億元，2020年底為445.8億元。集團稱若干物業開發公司須將若干數目的已收預售物業的所得款項存入指定銀行戶口，作為承建相關物業的擔保按金。

至於集團截至去年底的銀行及其他貸款、優先票據及境內公司債券分別約418.57億、274.55億及74.06億元，當中銀行及其他貸款約75.81億元須一年內償還。