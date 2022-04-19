經濟
新股巡禮

知乎售舊股上市欠吸引 今日資本虧損三成仍減持

【明報專訊】將於本周五掛牌、成就港美兩地雙重上市的知乎（2390）公開招股部分未足額，反應一般。凡事有因，只要看看知乎美股今年以來累積下跌64%，便略知一二；再加上是次掛牌並非集資，而是股東售股減持套現，「牌面」的確是稍欠吸引力。作為全國最大的問答社區，上市後股價能否力挽狂瀾為股東帶來驚喜？這問題，在知乎網站能找到答案嗎？

撰文：旻晞

知乎上周四已公布定價為32.06元，較招股價上限51.8元低38%。每1股A類股等於2股美國預託證券（ADS），即定價較美股上周四收市價1.97美元溢價3.75%。是次知乎來港上市出售2600萬股悉數為舊股，故集團不會從中獲取任何款項淨額。而今次上市，聯席保薦人包括瑞信、 摩根大通、中金及招銀國際。

美上市1年股價蒸發近八成

近年中概股既面對美國退市風險，同時中國內地亦收緊對互聯網企業監管，同業股價表現普遍疲乏，尤其對於仍未能獲利的企業，股價波動更大。去年3月知乎於美國上市，發行價每股ADS為9.5美元，股價初期長期低水，直至去年6月終見突破最高曾見13.85美元，惟及後無以為繼。截至上周四收市報1.97美元，較一年前發行價累積下跌近八成。

是次知乎來港雙重上市，所售股份來自4名股東減持，包括知名人工智能科學家李開復旗下的創新工場、還有啟明創投、賽富投資及今日資本。前三者是次減持回報仍屬可觀，但今日資本則是另一回事。據招股書資料顯示今日資本每股平均成本達5.83美元，折合大約為每股45.6港元（見表），按定價32.06元計，是次減持虧損便達30%。今日資本於2017年至2019年先後參與知乎的D輪、E輪及F輪融資，其時對知乎的估值分別是58億、153億及216億元人民幣，而按上周四知乎市值僅約為80億元人民幣，知乎？

平均每月瀏覽人次達5億

知乎作為全中國前五大綜合在線內容社區之一，去年第四季度平均移動端月活躍用戶達9960萬人，平均每月瀏覽人次達5億，平均每月用戶互動達3.9億次。以網站流量計相當可觀。用戶/內容創作者透過網站分享各類知識、經驗及見解，以形成多元化主題知識共享的社交生態，鞏固用戶的忠誠度及吸引新用戶。

網站流量可觀，但最重是如何化流量為收入的變現能力。目前知乎的主要收入模式，包括在線廣告、付費會員、內容營銷解決方案，2019年至2020年集團有六成至八成收入靠廣告，惟至去年隨着付費會員增加，以及內容商業化解決方案收入大增，令集團收入結構變得較平均，三大業務收入大體各佔三分之一。雖則集團近年收入規模保持高速增長，但與此同時，集團總營運開支「亦步亦趨」，令集團「一分投入、只換來一分收成」。互聯網在線內容市場即使龐大，但競爭同樣巨大。知乎雖貴為中國五大在線內容社區之一，惟去年收入計亦僅佔中國在線內容市場規模的0.17%。競爭之激烈，要搶佔市場，唯有鬥資本。

燒錢階段未過 3年淨流出14億人幣

曾多次提及，互聯網平台企業發展初期，均「以本傷人」，大量燃燒經營成本、加大推廣開支以盡快增取用戶，建立先行者優勢，務求增加後來者的進入及營運成本，取得最終勝利。但這「燃燒自我」的階段何時見曙光，未到終點一刻仍是未知數。從知乎過去3年，經營活動持續出現淨現金流出，3年現金淨流出總共達14億元人民幣，可見集團目前變現能力仍有待改善。

知乎為同股不同權架構，A類普通股持有人每股可投一票，而B類普通股持有人則每股可投十票。知乎創辦人周源持有1763萬股A類股及1922萬股B類股，持股11.6%及42.9%的投票權。而單計算A類股，騰訊（0700）持有12.79%為單一最大股東。

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