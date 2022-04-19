摩根許長泰上期測中內需股轉強

上周五央視新聞聯播報道，正在上海領導抗疫工作的中共政治局委員、國務院副總理孫春蘭表示，按照總書記習近平要求，從全國調集近5萬名醫務工作者和核酸檢測的力量，在上海市委的領導下共同抗疫，已經取得階段性成果。她表示，上海疫情傳播指數由當初的2.27下降到目前的1.23，早日實現社會面清零的目標指日可待。

副總理孫春蘭：滬疫情已取階段性成果

恒指雖然上周下跌353點，惟內需股普遍向好，五大升幅藍籌全部均是受惠內地疫情受控股份，包括內需股海底撈（6862）、李寧（2331）及安踏（2020），濠賭股金沙中國（1928）、以及擁有上海高端購物中心恒隆廣場及港匯恒隆廣場的恒隆地產（0101）（見表），可見許長泰測市準確。

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