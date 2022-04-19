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俄烏局勢略好轉 看好美國消費公用股

【明報專訊】紐約梅隆投資管理亞洲宏觀經濟及投資策略總監Aninda Mitra在專訪中分析，在俄烏戰爭於2月下旬爆發後，歐洲經濟陷入衰退的風險顯著高於美國，加上中國經濟增長亦放緩，全球資金轉泊美股作為安全港，故美股在該戰事爆發不久便見底回升，他相信美股在本季仍會有相對較好的表現。

明報記者 葉創成

俄羅斯於2月下旬揮軍烏克蘭後，令歐洲大陸出現1945年第二次世界大戰結束以來最大規模的戰爭，至今戰况已持續近兩個月，事態如何發展對全球經濟及投資市場均屬影響深遠，Mitra認為可以從三個角度去分析，包括：（1）戰事本身如何發展，例如是否可以在數個月內解決，以及會否限制於烏克蘭境內；（2）西方國家如何因應俄烏戰爭制裁俄羅斯，以及俄羅斯如何反制，由此對全球、尤其是歐洲經濟帶來哪些影響；（3）面對充滿變數的經濟環境，西方國家央行在制定貨幣政策時會否出錯，例如導致流動性緊縮（liquidity crunch）或通脹失控（Inflation surges）兩種極端情况出現。

Mitra引述紐約梅隆投資管理第二季投資展望報告，指是次俄烏戰爭受控或失控的機率各佔50%，假設戰事不幸延長或擴大，綜合是否出現貨幣政策失誤及流動性緊縮的不同可能性，全球經濟廣泛衰退的機率仍高達35%；相反，若戰事順利在數個月內獲和平解決，貨幣政策亦實施恰當，仍有35%機率出現最佳情况（經濟增長理想以及通脹受控）。

俄烏戰爭相對受控 減全球衰退風險

根據Mitra的分析，俄烏兩國經過和談後，即使暫未達成停火協議，但暫時看來戰事已集中在部分地區，而且亦遠離烏克蘭首都基輔，因此屬向好的趨勢，根據此最新發展，減少了全球經濟廣泛衰退的趨勢，增加了出現最佳情况的機率。

值得注意的是，俄羅斯總統普京在2月24日清晨發表全國電視演說，宣告以「去軍事化」及「去納粹化」為名對烏克蘭採取「特別軍事行動」，為俄烏戰爭揭開序幕，而今年初曾因為加息壓力增加而被拋售的美股標指，同樣也於當日見底，反覆回升至今（見圖）。

不明朗因素多 吼低估值美股

Mitra分析，美股目前估值較高，本身可能並非很好的投資選項，但問題是沒有其他更好的選擇。他解釋，假如將美國與歐洲經濟比較，後者目前出現衰退的風險大得多，原因是地理上較接近俄羅斯，亦依賴俄羅斯的石油及天然氣供應；而美國隨着10年前開展頁岩氣革命，大幅增加天然氣供應後，近年已達致能源獨立（energy independent），即使俄烏戰爭爆發令美國像歐洲一樣曾油價飈升，惟美國天然氣價格至今仍保持平穩，故當地由能源價格急漲所導致的問題亦遠較歐洲輕微。Mitra續稱，美國已步入加息周期，當地債券價格普遍下跌，亦增加美股的吸引力。

美股納指今年以來跑輸道指及標指，Mitra教路，在目前全球不明朗的經濟及金融環境下，投資的確要重視防守，避開一些高市盈率的股票；作為比較，他認為可以留意低市盈率的美股，例如美國公用股及日用消費品股：「它們某程度上都是通脹受惠股，即使消費品加價了，燃料帳單貴了，你仍然是要為這些生活必須品埋單。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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