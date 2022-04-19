紐約梅隆Aninda Mitra：中美各具隱憂星馬印股市延首季強勢

明報記者 葉創成

紐約梅隆投資管理Aninda Mitra上周接受專訪時表示，目前全球經濟及股市的確處於比較艱難的時期，而該行採取的應對策略是，判斷本季將會主導市場的三大因素：（1）商品價格大幅飈升、（2）美國聯儲局將積極加息，以及（3）中國經濟增長放緩，然後看看哪些股票市場是贏家及輸家。

就中國經濟增長放緩此因素，Mitra分析，即使中國政府近月已推出多項措施刺激經濟，惟上海及其他城市現正爆發新一波新冠疫情，該行認為應該繼續觀望穩增長措施的成效，相信中國經濟本季增長動力明顯加快的機會不大，在此前提下，即使中國股市在上月中料已見底，惟經過上月下半個月至本月初反彈後，近日已轉趨反覆，預料需要新的催化劑才可再展升浪。

中國經濟增長放緩 股市暫缺催化劑

恒指今年以來下跌8.03%，表現未如理想，但與外資普遍視為中國股市基準指數的MSCI中國指數期內大跌15.49%比較，已算是稍勝一籌。恒指與MSCI中國指數的最大分別，是後者更重倉中資科網龍頭股，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）、網易（9999）及百度（9888）均是十大成分股，3月底佔比分別達12.53%、9.89%、3.70%、2.73%、1.73%及1.67%，合計達32.25%。

根據Mitra的分析，目前基於兩大原因，紐約梅隆投資管理暫看不到MSCI中國指數有明顯的上升催化劑，他說：「首先，目前中國政府對於科網公司的營運仍有很多限制，而它們能否繼續在美國上市也是未知之數，即使中國政府近來在監管方面作出讓步（編按：《金融時報》上月中曾引述消息報道，面對美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）堅持對中概股審計需完全開放，令中概股面對被除牌的審計僵局，中國政府擬在披露企業審計信息方面作讓步），但其實仍未就此與美方達成任何共識，雙方仍需要繼續商討，事件尚未塵埃落定，我們希望在這方面看到更多成果。」

「第二，我們也要觀察到底中國政府需要推出多少經濟刺激措施，才可令經濟增長回升，在這方面，進展暫時不算很理想，原因之一是中國政府暫時對於科網公司的營運仍有很多管制，而且房地產市場仍然疲弱，新盤銷售及新屋動工也不理想，不利相關貸款需求；原因之二是即使近月中國信貸增長回升，但回升速度並未有超越市場預期，我們也明白暫時情况困難，中國現正面對新一輪疫情爆發，不少地方政府忙於封城及檢測以管控疫情，並非大幅增加政府投資以刺激經濟增長的好時機。」Mitra稱。

今年以來東北亞股市表現失色

不過，Mitra也認同中國股市目前估值屬偏低，即使短期或缺乏上升催化劑，惟再大幅下跌機會亦不大，本季不太可能跌穿上月中的低位。

Mitra表示，中國經濟增長放緩，不止會影響內地及本港股市，也會對台灣及韓國等鄰近地區的股市帶來制約，這也是何以東北亞區股市今年以來表現失色的原因。

印馬股市受惠商品上升周期 星經濟表現強

綜合上述分析，Mitra本季比較看好印尼、新加坡及馬來西亞股市：「我們暫時偏好印尼及馬來西亞股市，因為它們都是商品價格處於上升周期的得益者，而且這些東南亞國家的貿易赤字情况對比過往已有改善。」

Mitra續說，紐約梅隆投資管理現時也看好新加坡股市，原因是即使當地央行上周宣布收緊貨幣政策以打擊通脹，是去年10月以來第三次收緊，惟預測當地GDP去年按年增長7.6%、屬10年來最快後，今年GDP增長仍可達3%至5%，經濟增長理想對股市亦屬正面。

印尼股市近月成交配合屢創新高

事實上，印尼雅加達綜合指數、新加坡海峽時報指數及馬來西亞吉隆坡綜合指數等三大東南亞股票指數今年以來分別上升9.94%、6.79%及1.37%，與受惠商品價格上升的巴西IBOVESPA指數、英國富時100指數及澳洲ASX 200指數一樣，在全球整體股市處於艱難的環境下，年初至今仍錄得正回報（見圖1）。

可考慮相關ETF及第一太平

值得注意的是，印尼雅加達綜合指數在成交配合下，早於去年11月已升穿2018年2月歷史高位，今年及今季以來更持續向好、屢創新高，上周一最高報7355點，屬歷史新高，全周收報7235點（見圖2）。

《Money Tuesday》分析，若讀者有興趣投資印尼、新加坡及馬來西亞股市，可留意追蹤有關指數的交易所買賣基金（ETF），例如iShares MSCI印尼ETF（美國上市編號：EIDO）、SPDR新加坡海峽時報指數ETF（新加坡上市編號：STTF）、iShares MSCI馬來西亞ETF（美國上市編號：EWM），以及本港上市、在東南亞從事電訊、消費、食品、地產、運輸、基建及天然資源投資的第一太平（0142），它們今年以來價格均錄得正回報（見圖3）。

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