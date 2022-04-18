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經濟
2022年4月18日星期一
何民傑 錢本善
投資策略
MONACO MARINE加推 實呎破2.5萬 3日收逾2100票 超購8倍
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入股美ETF發行商共拓產品 冀首批年內推
周小川談數字人民幣 「不輕易當軍事武器」
薛偉傑：垂直堆疊晶片設計曝光 華為脫離斷供路仍漫長
何民傑：「替代效應」削消費券功能
何民傑：「替代效應」削消費券功能
【明報專訊】新冠病毒疫情持續近兩年，重創本港經濟，不但推高失業率，更令市道跌至谷底。特區政府今年再豪擲664億元公帑，推出新一輪電子消費券救市，但實際效益令人懷疑。
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