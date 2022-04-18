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何民傑：「替代效應」削消費券功能

【明報專訊】新冠病毒疫情持續近兩年，重創本港經濟，不但推高失業率，更令市道跌至谷底。特區政府今年再豪擲664億元公帑，推出新一輪電子消費券救市，但實際效益令人懷疑。

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