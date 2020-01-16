入股美ETF發行商共拓產品 冀首批年內推

【明報專訊】三星資產運用早前宣布向美國ETF發行商Amplify進行少數股權投資，購入20%股份。透過此交易，三星資產運用及Amplify將於ETF的領域上組成策略商業聯盟，三星資產運用將擁有Amplify產品於亞洲的獨家經營權，兩間公司亦會合作一同開發新產品以及市場推廣策略。
設創新實驗室交流意見
三星資產運用（香港）行政總裁朴晟辰表示，雙方成立了一個創新實驗室（innovation lab），三星與Amplify都在此平台上交流雙方的意見，研究如何為香港以至亞洲市場帶來合適與嶄新的ETF產品。他指雙方仍在研究中，難透露會是哪種類型，但希望今年內會有首批產品。Amplify目前管理超過44億美元的資產，現有15隻ETF，規模最大的是Amplify增強股息收益ETF（美︰DIVO），主打優質的高息股；其次是Amplify轉型數據共享ETF（美︰BLOK），投資於有區塊鏈業務或加密貨幣相關的股票。
擬透過規模效應縮減ETF收費
現時三星在港有5隻ETF，朴晟辰表示希望明年可新增4隻，題材希望是全球的，不限於中港。他認為海外投資者較香港更重視長遠投資，所以他希望羅列不同類型、不同目標的產品，讓香港投資者有更多選擇。除此以外，亦希望更進一步縮減ETF的收費，其中包括透過規模效應降低成本。