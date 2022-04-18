疫情受控 陳茂波：經濟望回暖

他續稱，當局需要建構有效的防控疫情機制，讓社會在疫情反彈或新一波疫情來襲時可迅速應變，以避免重演重創經濟、社會及民生的困局。

港銀資本充足率超國際標準 能抵禦衝擊

提及近期地緣政治局勢緊張，加上美歐等國家政府大規模舉債，多國央行實行超寬鬆貨幣政策，大大增加宏觀經濟及金融市場的脆弱性和波動。陳茂波表示，本港銀行的資本充足率平均高達20%，遠高於國際最低標準的8%；銀行的平均流動性覆蓋率達150%，同樣遠高於法定最低要求的100%。另金管局對銀行進行的定期和不定期壓力測試均顯示，相信銀行體系能承受極端市場環境時可能出現的衝擊。

金融安全方面，當局亦致力維持聯匯制度堅穩等條件，其中本港外匯儲備高達4800多億美元，相當於香港貨幣基礎1.8倍。至於面對外圍波動及近月股市避險情緒升溫，本港目前仍未見有明顯的資金流出；而銀行體系總結餘超過3300億港元，可見市場流動性充裕。