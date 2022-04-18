二手交投「復活」 將軍澳3日35成交

THE PARKSIDE 3房戶

呎價2.05萬同類新高

上述成交為THE PARKSIDE 3座高層D室，實用面積705方呎，向南享海景，原業主本月開價1450萬元，最終僅議價2萬元至1448萬元成交，實呎20,539元，呎價創同類單位新高。原業主2014年12月以892萬元購入，持貨8年，帳面獲利556萬元或升62%。

維景灣畔2房 22年升逾700萬

此外，同區熱門屋苑維景灣畔，過去3日連錄27宗二手成交，成區內之冠，當中包括3宗海景2房單位。其中1座中層D室，實用面積516方呎，以969.6萬元易手，實呎18,791元。原業主2000年3月以267萬元購入，22年間帳賺702.6萬元或升2.6倍。

杏花邨海景複式戶低估價近8%售

美聯物業助理營業董事李聖智表示，柴灣杏花邨錄罕有海景複式戶成交，來自19座頂層複式戶，實用面積865方呎，3房間隔，享海景，最新以1520萬元獲承接，實呎17,572元。單位最新在網上銀行估價約值1647萬元，新成交比估價低約7.7%。原業主2010年4月以925萬元購入，12年間轉手帳賺595萬元或64%。

[香港地產]