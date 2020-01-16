MONACO MARINE兩日收票超購12倍 最快今加推

會德豐地產常務董事黃光耀表示，MONACO MARINE在過去兩日累收到約1500票，已打破同系MONACO ONE首兩日入票數量，當中一半入票者首選2房及2房開放式，而3房戶及1房戶分別佔約30%及20%。他指，將在短期內加推不少於兩成單位、約112伙，即單位數目增加至224伙，加推單位將涵蓋1房至3房，當中包括海景3房單位。

黃氏續稱，項目自復活節假期起，正式對外開放展銷廳及示範單位，過去兩天累積有4000人到場參觀，參觀人士中半數來自九龍區，另港島區買家約佔30%，餘下20%參觀人是來自新界及其他地區。

另同部署開售、由恒地（0012）發展的大角嘴利奧坊．壹隅，在復活節假期安排地產代理率先參觀展銷廳，恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝表示，昨日安排中原管理層參觀展銷廳，並即場簽署委託書，預計於本周開放展銷廳予公眾參觀，當中包括3個示範單位。

錦上路站柏瓏I擬本周開放示範單位

另信置（0083）、嘉華（0173）、中海外（0688）及港鐵（0066）合作發展元朗錦上路站柏瓏I，據悉計劃本周開放示範單位。

多個新盤部署推售，帶動新盤市場氣氛，多個一手貨尾單位亦錄成交，綜合市場消息，復活節長假期首兩天，兩日合共錄得約25宗一手成交（見表），對比去年復活節長假期首兩天錄逾50宗減少一半。

過去兩日售出的單位中，以華懋旗下西半山大學閣的成交金額最高，華懋表示，日前以招標形式售出1伙，單位為1座13樓B室，實用面積1584方呎，屬3房連3套房間隔，成交價6500萬元，實呎41,035元。

華懋集團銷售部總監吳崇武表示，項目累售9伙，套現逾8.6億元。他續稱，集團對項目未來銷售具信心，預計項目將會陸續錄得成交，將留意市場需求，考慮招標加推下一批單位。