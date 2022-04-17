Twitter毒丸計劃 持股逾15%即觸發

可半價發新股 稀釋收購者股權

認股權計劃有效期至明年4月14日，董事會表示，這可給予足夠時間分析，並作出對股東最佳利益的決定。計劃不會影響董事會接納收購建議，只要董事會相信建議合乎公司和股東最佳利益。彭博社引述消息人士稱，董事會在上周四開會檢討收購案後，希望有更多時間分析和談判，最終有可能接納收購，並指馬斯克獲得Twitter的唯一方法是與董事會接觸，他需要支付更高交易價格。

馬斯克在上周三提出以每股54.2美元全購Twitter，目前他已持有9.1%股權，為第二大股東。《金融時報》引述消息稱，私募股權公司Thoma Bravo也有意收購Twitter，已經和公司接觸，不過目前討論仍在非常初步階段，該行未作出任何報價，Bravo和Twitter皆拒絕置評。

倘馬斯克抵押Tesla持股

最多融資210億美元

評級機構穆迪估計，馬斯克以現時作價仍需360億美元現金來全購Twitter，他如何為交易融資，將成為成敗關鍵。馬斯克可以抵押Tesla（美：TSLA）持股融資，以Tesla規限高層可最多抵押其持股25%計算，即馬斯克最多可借得210億美元。此外，《金融時報》報道，不少私募股權投資者有以通過債權和股權方式為馬斯克提供融資，分析指只要馬斯克提供足夠股權，他可輕易獲得100億至150億美元融資。