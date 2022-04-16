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2022年4月16日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
人行降準0.25百分點 放水5300億 規模較前兩次減半 分析：預留彈藥
彭博：人行鼓勵商業銀行下調定存利率
倘滬無法動態復工 小鵬：下月全國車廠停產
騰訊網遊加速器變「管家」 限未獲批海外遊戲
港匯昨低見7.8442 逾兩年最低
Twitter董事會擬「毒丸」 抗馬斯克收購
瓏珀山2期推45伙 下周五招標 MONACO MARINE收800票 暫超購6倍
新地15商場復活節連假人流料升50%
渣打星辦公空間擬削半
賈躍亭停任FF執行官 留任首席產品官
陸振球：美國hea壓通脹 變相削債
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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人行降準0.25百分點 放水5300億 規模較前兩次減半 分析：預留彈藥
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