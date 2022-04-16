Twitter董事會擬「毒丸」 抗馬斯克收購

不過，據外媒報引述消息報道，Twitter董事會認為馬斯克的收購提議不受歡迎。當中，持有Twitter 5.2%股權的沙特阿拉伯王子瓦利德（Al Waleed bin Talal）更發推文表示，馬斯克低估了Twitter價值，故拒絕其收購提議。

股東認為馬斯克出價太低

據彭博引述消息人士透露，Twitter董事會亦認為馬斯克出價太低，正考慮採用「毒丸計劃」（即股權攤薄反收購措施）來抵抗今次的敵意收購，即允許現有股東以折讓價買入更多公司股份，以稀釋「敵方」權益，在公司遭到維權投資者攻擊或面臨敵意收購的時候，經常會利用此策略。

雖然馬斯克認為今次收購價「很高」，不過，至少有一位著名投資者稱馬斯克的報價過低，而且市場的反應似乎贊同這一點。沙特阿拉伯王子瓦利德在Twitter推文表示，考慮到Twitter的增長前景，認為馬斯克的要約與Twitter的「內在價值還有差距」。

Twitter股價周四（14日）在紐約市場先升後倒跌，收市跌1.7%，報45.08美元，而馬斯克的出價為每股54.2美元。