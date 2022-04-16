人行降準0.25百分點 放水5300億 規模較前兩次減半 分析：預留彈藥

明報記者 廖毅然

人行昨日同時公布，為加大對小微企業和「三農」的支持力度，對沒有跨省經營的城商行和存款準備金率高於5%的農商行，在下調存款準備金率0.25個百分點的基礎上，再額外多降0.25個百分點。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.1%。

今次人行只降準0.25個百分點，釋放約5300億元，規模較上次少一半。去年7月及12月人行兩次降準，均降0.5百個分點，並釋放最少1萬億元人民幣資金。

昨日人行在《答記者問》的措辭亦有所改變，今次開首便提到「當前流動性已處於合理充裕水平」，上次並沒有此句；另外，上一次提到「此次降準的目的是加強跨週期調節」，今次則刪掉。

人行：流動性已充裕 降準優化資金結構

人行昨日強調，此次降準的目的，一是優化金融機構資金結構，增加金融機構長期穩定資金來源，增強金融機構資金配置能力，加大對實體經濟的支持力度。二是引導金融機構積極運用降準資金支持受疫情嚴重影響行業和中小微企業。三是此次降準降低金融機構資金成本每年約65億元，通過金融機構傳導可促進降低社會綜合融資成本。

人行表示將繼續實施穩健貨幣政策。一是密切關注物價走勢變化，保持物價總體穩定。二是密切關注主要發達經濟體貨幣政策調整，兼顧內外平衡。同時，保持流動性合理充裕，促進降低綜合融資成本，穩定宏觀經濟大盤。

大新銀行高級經濟師溫嘉煒表示，是次降準幅度比以往小，估計人行是為預留彈藥，讓自己有空間在未來推更多措施。他認為要視乎上海疫情及封城時長，若持續封城，未來1至2個月可能再降準或者減息。

分析：主要挑戰是封城 降準難治本

彭博引述銀保資產管理公司首席經濟學家張智威稱中國經濟面臨的主要挑戰是疫情和封鎖政策，更多的流動性可能會有所幫助，但這並不能解決問題的根源。

人行昨同時等量續作1500億元1年期中期借貸便利（MLF）和100億元7天期逆回購，利率持平於2.85厘和2.1厘，並沒減息，結束此前3個月MLF淨投放。人行上一次降低MLF利率是今年1月，即去年12月降準後一個月。