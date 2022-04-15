人行︰首季房地產開發貸月均多增1500億

開發貸款餘額仍處較高水平

鄒瀾表示，恒大風險出現後，引起銀行對房地產開發貸款有短期負面反應，不過首季與同期新屋在建規模相比，開發貸款餘額也在處於較高水平。另外，近月內地房地產銷售疲弱，他指受疫情近期多發、部分居民收入下降、房地產建築行銷活動受阻等因素影響，商品住宅銷售額出現下跌，個人住房貸款發放額也小幅回落。

鄒瀾稱3月以來由於市場需求減弱，全國已有百多個城市的銀行，根據市場變化和經營情况自主下調了房貸利率，平均幅度0.2厘至0.6厘，而部分省級市場利率定價自律機制也配合地方政府調控，根據城市實際情况，在全國政策範圍內下調了該市首付比例下限和利率下限。至於疫情對按揭還款能力影響，他指按揭貸質量整體較佳，不良率維持在0.3%，人行已在去年要求銀行合理延後受疫情影響人士的按揭、信用卡還款期限。

再提適時降準 降低企業融資成本

內地經濟受疫情打擊，對於信貸質素影響，人行金融穩定局局長孫天琦表示，截至去年底，全國高風險金融機構316家，數量連續6個季度下降，資產規模佔整體只有1%。他指市場經濟存在周期，不可避免的會出現個別高風險機構。人行會進行跨周期管理，領先金融風險曲線處理問題。貨幣政策方面，人行貨幣政策司司長孫國峰表示將按照國務院要求適時運用降準等貨幣政策工具。總量保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，信貸投放繼續保持穩定增長，價格上降低企業融資成本。今天（周五）將有1500億元人民幣MLF（中期借貸便利）到期，市場關注人行會否下調續作利率。

美元處上升周期，3月資金自中國股債大額流出。對於人幣匯率會否出現大幅調整，孫稱今年人幣匯率雙向浮動，目前兌美元匯率水平與去年底大致持平。人行下一步將根據國內經濟形勢把握穩健貨幣政策實施力度和節奏，增強匯率彈性發揮匯率調節功能。