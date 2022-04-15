麥格理下調全球智能手機出貨量預測

下調小米及舜宇目標價

麥格理認為，今年下半年智能手機市場供過於求，可能推動市場競爭更激烈，加上內地採取封城措施，令製造業成本上升；全球物流持續中斷等因素令小米毛利率受壓。該行削減小米今年銷量預測3%至1.9億部，另將其2022至2024年淨收入預測下調5%、20%及34%。

此外，麥格理表示，由於下調全球智能手機銷量預測，對相機模組及手機鏡頭出貨量轉向更保守預測。

麥格理又表示，中國內地封鎖和歐洲成本上漲，令手機鏡頭需求能見度按年下跌，手機相機升級需求將會延遲。該行將今年至2024年的全球手機相機鏡頭出貨量預測分別下調5%、3%及3%，分別至50億、52億及53億件，亦相應下調舜宇相機模組、鏡頭出貨量預測及平均產品售價。