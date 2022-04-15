麥格理下調全球智能手機出貨量預測

【明報專訊】智能手機需求降，投行麥格理發表報告，將今年全球智能手機銷量的預測，由13.4億部下調至12.8億部，即預測按年下跌5.5%，主要受中國內地和歐洲消費者支出減弱。該行預測，消費疲軟將導致內地轉移5G步伐放緩，並令手機品牌利潤受壓。該行將小米（1810）評級由「中性」下調至「跑輸大市」，目標價下調22%至9.97元。舜宇（2382）目標價下調22%至111.1元，保持「中性」評級。小米昨日收報12.48元，微升1%；舜宇昨收報110.8元，升2.7%。
下調小米及舜宇目標價
麥格理認為，今年下半年智能手機市場供過於求，可能推動市場競爭更激烈，加上內地採取封城措施，令製造業成本上升；全球物流持續中斷等因素令小米毛利率受壓。該行削減小米今年銷量預測3%至1.9億部，另將其2022至2024年淨收入預測下調5%、20%及34%。
此外，麥格理表示，由於下調全球智能手機銷量預測，對相機模組及手機鏡頭出貨量轉向更保守預測。
麥格理又表示，中國內地封鎖和歐洲成本上漲，令手機鏡頭需求能見度按年下跌，手機相機升級需求將會延遲。該行將今年至2024年的全球手機相機鏡頭出貨量預測分別下調5%、3%及3%，分別至50億、52億及53億件，亦相應下調舜宇相機模組、鏡頭出貨量預測及平均產品售價。