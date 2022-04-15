台積電首季利潤新高 毛利率超出指引 高效能晶片收入佔比首超智能手機

明報記者 陳麗歡

昨晚美股早段台積電高開逾2%，但其後隨納指倒跌。

季內，以技術平台劃分收入，台積電高效能運算收入佔比按季升4個百分點至41%，智慧型手機收入佔比按季跌4個百分點至40%。按收入增長而言，車用電子與高效能運算收入按季增長最為明顯，分別季增 26%，智能手機僅按季微增1%。

車用電子高效能運算收入按季升26%

高效能運算是指更高速處理數據或執行指令的運算能力，多用於人工智能、機器學習、物聯網及自動駕駛等領域，因此部分也反映電動車等的需求。

黃仁昭表示，台積電首季營收主要受惠於市場對於高效能運算及汽車電子相關應用的強勁需求，預料次季將繼續支持集團業績增長。台積電給出次季業績指引，收入介乎於176億至182億美元之間，毛利率預計介乎56%至58%之間，營業利益率介乎於45%到47%之間。收入按製程劃分，先進製程7 納米收入佔比按季升3個百分點至30%；5納米製程按季跌3個百分點至20%。16納米製程佔14%，28納米佔11%。台積電總裁魏哲家表示，3納米製程將按計劃於今年下半年量產，2納米製程預計將於2024年進入險試產階段，於2025年量產。

本季毛利率料增至58%

針對產能議題，魏哲家表示台積電維持今年產能吃緊看法，也不會有所謂降低價格的議題，目前產能仍不能滿足客戶需求，而且公司資本支出規劃均是依據客戶需求作為基礎，隨着 5G、高效能運算大趨勢持續，公司將掌握增長機會及維持今年資本開支400億至440億美元。