新世界招商局財團奪港鐵百勝角通風樓項目

新世界發言人表示，地皮鄰近港鐵站，位置相當優越及區內配套完善，具有優厚的發展潛力，對於今次成功投得地皮感到非常高興。發言人又稱，是次是繼深圳太子灣項目後，再度與央企招商局合作，集團會運用豐富的物業發展經驗，興建優質的中小型單位。

擬建優質中小型單位

今次項目位於將軍澳昭信路，將建於百勝角通風樓上方，可建最高住宅樓面290,692方呎，據悉補地價涉逾11億元，每方呎樓面補價3789元，另發展商須支付固定金額5000萬元，並以分紅比例決勝負。綜合各大測量師行意見，項目估值約15.95億至23.27億元，即每方呎樓面約5500至8000元。項目前日截標，合共收到9份標書，除上述中港合作財團外，其餘以本地發展商為主，包括長實（1113）、新地（0016）等。

美聯測量師行董事林子彬表示，本港地產市場發展成熟，很多中資企業有意參與投資發展，紛伙拍本地發展商出擊。他相信，大市氣氛向好，預期吸引更多中港合組財團參與本港市場。

[香港地產]