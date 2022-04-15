柏瓏I上載樓書 短期開放示位

利奧坊．壹隅佈局呈「蝴蝶形」設計

柏瓏I位於錦河路29號、毗鄰港鐵錦上路站，由第2、3、5、6座共4幢住宅大廈組成，其中2、3座，5、6座是相連，每座樓高16層，設715伙，涵蓋1房至3房。1房實用339至386方呎，共214伙，佔約30%；2房實用455至557方呎，共389伙，佔約54%、另備112伙3房，實用727至769方呎，佔約16%。預計關鍵日期為2024年10月，樓花期長約2年半。項目第2、3座標準戶一層設有20伙，共設6部升降機；第5、6座一層共有26伙，同樣共設7部升降機。

映築今起重新收票 擬月底再賣

市場另一焦點，恒地（0012）大角嘴利奧坊．壹隅，昨上載樓書，提供614伙，樓花期長約2年。大廈分1及2座，平面圖可見，整體佈局呈「蝴蝶形」設計。項目開放式戶實用206至209方呎，共80伙，佔約13%。1房戶實用250至328方呎，共420伙，佔約69%。2房戶實用382至447方呎，共80伙，佔約13%。另設34伙特色戶，開放式至3房，實用184至800方呎，連50至380方呎平台，或173至490方呎天台。最細單位為2座3樓M室，實用184方呎，連94方呎平台。標準戶最細206方呎，設於1座N室及2座M室。恒基物業營業（二）部總經理韓家輝稱，項目設於尖沙嘴美麗華廣場的示位及售樓處已完工，料短期開放，擬最快下月初推售。

同系長沙灣新盤映築，恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，項目今起重新接受認購登記，料復活節長假加推價單，預計本月底再作新一輪銷售。

[香港地產]