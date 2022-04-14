佳寧娜攻市區舊樓重建 冀「年年有盤開」

尹德輝目前除了是佳寧娜地產部董事總經理外，在佳寧娜現正發展的多個本港地產項目，包括葵涌永得利廣場數據中心，以及擬於7月初開售位於深水埗海壇街住宅項目，他均是股東之一：「例如海壇街項目，我們便與佳寧娜各佔50%股權」。

海壇街項目擬7月賣 主打細單位

談到近年與佳寧娜的伙伴關係，尹德輝表示，源於他在2018年邀請佳寧娜合作發展深水埗海壇街及長沙灣青山道296至306號項目，雙方合作愉快，「一發不可收拾」，佳寧娜便邀請他加入集團，組成合作班底，發展本港房地產市場，「我們成立了佳寧娜地產發展有限公司，由我出任董事總經理，往後與外面傾合作均用此牌頭去做。」

尹德輝指出，佳寧娜現正主力透過本港市區重建舊樓以發展住宅項目，現有多個項目在磋商中，目標是「年年有盤開」。至於深水埗海壇街項目，他透露屬樓高29層單幢式物業，住宅、商場及會所分別佔26層、2層及1層，住宅主打開放式及1房戶型，實用面積約200至300方呎，總樓面約4萬方呎，預計於7月初開售，單位售價料由300多萬元起，估計於明年下半年落成。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[葉創成 名人樓市論壇]