經濟
葉創成 名人樓市論壇

香港地產

佳寧娜攻市區舊樓重建 冀「年年有盤開」

【明報專訊】佳寧娜（0126）早於1991年已在本港上市，主席兼大股東馬介欽是潮州人，佳寧娜的發音亦與潮州話中的「自己人」（架己冷）接近，而馬介欽也是現屆香港中華廠商聯合會副會長。尹德輝早年曾在嘉華集團及南豐集團任職，近年則自立門戶成立地產公司宏達，其中一個專長是收購舊樓，2017年曾與內房佳兆業（1638）合作發展深水埗醫局街新盤弦雅，並且於2020年起售出大部分單位。

尹德輝目前除了是佳寧娜地產部董事總經理外，在佳寧娜現正發展的多個本港地產項目，包括葵涌永得利廣場數據中心，以及擬於7月初開售位於深水埗海壇街住宅項目，他均是股東之一：「例如海壇街項目，我們便與佳寧娜各佔50%股權」。

海壇街項目擬7月賣 主打細單位

談到近年與佳寧娜的伙伴關係，尹德輝表示，源於他在2018年邀請佳寧娜合作發展深水埗海壇街及長沙灣青山道296至306號項目，雙方合作愉快，「一發不可收拾」，佳寧娜便邀請他加入集團，組成合作班底，發展本港房地產市場，「我們成立了佳寧娜地產發展有限公司，由我出任董事總經理，往後與外面傾合作均用此牌頭去做。」

尹德輝指出，佳寧娜現正主力透過本港市區重建舊樓以發展住宅項目，現有多個項目在磋商中，目標是「年年有盤開」。至於深水埗海壇街項目，他透露屬樓高29層單幢式物業，住宅、商場及會所分別佔26層、2層及1層，住宅主打開放式及1房戶型，實用面積約200至300方呎，總樓面約4萬方呎，預計於7月初開售，單位售價料由300多萬元起，估計於明年下半年落成。

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[葉創成 名人樓市論壇]

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