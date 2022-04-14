佳寧娜尹德輝：港數據中心回報高 擬覓伙伴加碼

數據中心屬本港以及全球房地產市場近年熱點，黑石集團私人財富管理推廣部高級董事總經理孫裕斌2月於本欄專訪中表示，該集團近月在美國經營的數據中心租金按年有雙位數升幅，亦看好全球數據中心市場；而同屬美資的房地產基金Nuveen本月初便以約28.8億元買入葵涌貨櫃碼頭路43號集運中心全幢，該物業現亦為數據中心，不單是今年本港地產市場上金額最大的買賣個案，而且以該物業總樓面面積約26.62萬方呎計，成交呎價高達1.09萬元，與新界西北區樓齡較高的住宅相差不遠，可見Nuveen頗看好本港數據中心市場。

已租出100個機櫃 每月租金收入60萬元

佳寧娜早於去年5月已以約9000萬元買入葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場中層全層作為數據中心，面積逾2.3萬方呎，每方呎買入價約4000元，較Nuveen本月初收購鄰近數據中心呎價低逾六成。尹德輝周一（4日）在該數據中心接受訪問時，將是次執平貨的經歷娓娓道來：「其實此物業原本由怡和旗下的Jardine One Solution Holdings（C.I.）Limited（JOS）租用，也是用作數據中心，早前JOS被香港寬頻（1310）收購，不再租用該單位，業主於是把單位在市場放售，我們去年經過第一太平戴維斯轉介以約9000萬元購入。由於我們十分看好數據中心前景，於是便找來一位管理數據中心有數十年經驗的電子學博士合作，投資數千萬元作資本開支，在該單位再次經營數據中心，今年初已正式投入服務，招租反應亦十分理想。」

根據尹德輝的介紹，數據中心可以從設備安全性及服務多元化等多個標準，由低至高分為T1、T2、T3及T4等4個等級，最高級的T4主要服務金融機構，要求亦最嚴格，需要有兩組不間斷電源供應系統（Uninterruptible power supply，簡稱UPS）及後備發電機組，每個機櫃月租可達1.1萬至1.2萬元。

他續說，佳寧娜位於葵涌永得利廣場的數據中心，有一組後備發電機組，提供全天候精密保安監控系統，例如在所有機房、機櫃大堂、活動空間均設有監察系統，等級在T2及T3之間，每個機櫃平均月租約6000元。

投資1億多元 冀每年收租2000多萬元

尹德輝表示，該數據中心共有350個機櫃，擬於今年每季分期推出招租，至今已推出的120個機櫃，已租出約100個，出租率近90%，以每月租金收入60萬元計，每年租金收入達720萬元。他預期，若350個機櫃悉數出租後，每年租金收入可達2000多萬元；扣除經營開支，每年淨租金收入可達1000多萬元，對比投資額一億多元，回報率達雙位數。

目前該數據中心約100個機櫃的租戶不少為開採比特幣或其他虛擬貨幣的公司，亦有電訊及資訊科技公司，租約期僅一至兩年。尹德輝表示，爭取在未來三季為餘下約250個機櫃尋找更優質的租戶，當中包括軟件開發、串流平台及電商網購公司等。

尹德輝透露，佳寧娜現正希望在此市場大展拳腳，包括已入股於2016年開始運作、向本港主要地產商提供環境、社會及企業管治（ESG）顧問服務的本地工程科技公司Negawatt，並且與內地一間專門產銷節能減排設備的公司簽訂合作協議，冀日後營運的數據中心達到最高的ESG要求。他續說，佳寧娜亦正與多間基金公司磋商，引入資金及技術，進一步投資本港數據中心市場。

工廈更改用途作數據中心 須城規會同意

值得注意的是，根據規劃署去年公布的《全港工業用地分區研究報告》，本港工業樓宇數目在2020年為1342幢；而根據「分區計劃大綱圖」，數據中心屬於「資訊科技及電訊業」用途。若工業樓宇本來未被列入可作數據中心，希望轉型此用途，須根據《城市規劃條例》（第131章）第12A條，向城規會提出「分區計劃大綱圖」的修訂圖則申請。換言之，目前本港可作為數據中心的工業樓宇有限，故此數據中心才會奇貨可居，吸引各路資金高價收購，有關供應日後會否增加便要視乎能否成功向城規會更改規劃。

明報記者 葉創成

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