經濟

香港地產

維景灣畔「移民盤」1145萬沽 4年蝕使費離場

【明報專訊】踏入本月整體二手交投急速反彈，惟市場再有業主因移民，寧願蝕使費也要沽貨離場。將軍澳維景灣畔新近有業主因趕移民，蝕使費沽貨套現。單位為維景灣畔11座低層A室，實用657方呎、3房間隔，以1145萬元易手，實呎17,428元。美聯高級分區營業經理林振聲表示，原業主2018年6月1145萬元購入，持貨約4年因移民而沽出，帳面平手離場。不過，若連同使費計，料需實蝕逾65萬元或約6％。

業主趕套現換樓 590萬蝕讓御半山1房

政府放寬按保刺激換樓鏈，市場新近錄得有業主蝕讓手持單位套現換樓。美聯營業經理梁磊昇表示，屯門半新盤御半山1A座高層A室，實用312方呎，1房間隔，以590萬元易手，較市價低約3%，實呎18,910元。原業主2018年6月約618.9萬元一手購入，由於需要套現換樓，持貨近4年帳面蝕28.9萬元或5％。翻查資料，原業主一手購入單位時享有最多相等於樓價6.5％現金回贈優惠，涉約40.2萬元，惟扣除後仍需實蝕約14.5萬元或約2％。

天鑄2房2580萬易手 5年實蝕22萬

個別豪宅屋苑亦錄蝕讓成交。資料顯示，何文田天鑄1期6座中層D室，實用900方呎，2房1套連工人套房間隔，設私人電梯大堂，以2580萬元易手、實呎28,667元。原業主2017年2918萬元一手購入，持貨5年，帳面蝕338萬元或約12%。不過，原業主購入單位時享有發展商提供之現金回贈優惠，合共涉約466.15萬元，惟扣除使費後料原業主仍需實蝕逾21.7萬元或約0.7%。

雖市場連錄蝕讓，但沙田第一城本月不足半月暫錄約21宗成交，較上月同期6宗增約2.5倍。中原地產區域營業董事黎宗文表示，屋苑第14座高層A室，實用819方呎，3房1套間隔，以1210萬元易手，實呎14,774元。原業主2015年907萬元購入，帳面獲利303萬元或約33%。

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