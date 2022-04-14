經濟

香港地產

百勝角通風樓限呎項目收9標書

【明報專訊】港鐵（0066）將軍澳百勝角通風樓物業發展項目於昨午截標，雖然地盤為首個設有限呎條款的港鐵項目，但仍吸引9個財團入標，料日內開標。有入標發展商明言，限呎條款無阻項目發售；另有業界人士指出，區內上車及換樓需求活躍，限呎條款正好迎合「小家庭」需要。

昨日入標發展商以「本地薑」為主，9份標書中，新地（0016）、信置（0083）、會德豐、嘉華（0173）、建灝地產、資本策略（0497）均表明獨資入標，另長實（1113）等發展商亦有參戰，而新世界（0017）則伙拍招商局置地（0978）入標。項目上月中截收意向書時，共收到36份意向書。會德豐地產物業發展高級經理何偉錦昨表示，項目鄰近港鐵，位置方便，預計興建中小型單位，而項目加入限呎條款，他認為對整體發展並無影響。

美聯測量師行董事林子彬認為，市場對項目反應不俗，入標情况合乎預期，因港鐵項目一向反應理想，是次項目鄰近港鐵坑口站，交通方便，而且發展規模適中，無論中型、大型發展商及財團參與度較高。是次項目加入最低單位面積限制，所有單位實用不小於280方呎，料以中小型單位發展為主。他又認為，區內上車及換樓需求活躍，項目正好迎合「小家庭」需要。

補價逾11億 呎價3789元將軍澳新高

上述項目位於將軍澳昭信路，臨近環保大道交界處，旁為今年發售的新居屋昭明苑，項目將建於百勝角通風樓上方，可建最高住宅樓面290,692方呎。據悉，項目補地價涉逾11億元，每方呎樓面補價3789元，較2020年9月推出日出康城13期，每方呎樓面補價3600元高約5%，並創區內新高紀錄。除補地價外，發展商還須支付固定金額5000萬元，並就分紅比例向港鐵提建議，以分紅比例決勝負，跟過往「一口價」決勝負有別。綜合各大測量師行意見，項目估值約15.95億至23.27億元，即每方呎樓面約5500至8000元。

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