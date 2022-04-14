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經濟
2022年4月14日星期四
技術取勝
投資策略
八達通去年商戶倍升 消費券大贏家 零售好轉盈利增28% 流通卡量反減440萬張
話你知：新巴城巴年初沽八達通持股 九巴接1.4％
國常會：適時運用降準等貨幣政策工具
疫情衝擊內需 中國3月進口意外下滑
路透︰中海油規避制裁 擬撤出英美加等業務
匯豐中銀渣打恒生等分行 下周二起陸續回復正常服務
LVMH上季銷售額升近三成勝預期 內地最多25%門店關閉 冀疫後銷售迅速恢復
周大福六福上季本港同店銷售齊挫
新濠平保子企納美除牌名單
上月新批按保貸款價量齊升
內地商人入稟 追潘蘇通逾8億欠款
內地3協會促防NFT金融化證券化
內地日式放題連鎖店 申港主板上市
日圓兌美元跌至20年低 昨低見126.31 日央行：續堅定實施寬鬆幣策
摩通首季利潤大減42％ 股價早段見1年低
Twitter前投資者提集體訴訟 控馬斯克延遲申報持股
張兆聰：部署降準成魔咒 恒指或下破
技術取勝：中外運有望上試2.7元
劉思明：汽車股受壓見承接 可博反彈
周顯：貨幣戰爭 俄暫佔上風
湯文亮：欲滅其族 先滅其文化
房協粉嶺項目補價逾10億 呎價2872元 1個月內兩項目補價共逾56億
百勝角通風樓限呎項目收9標書
柏瓏I批預售涉715伙料快登場
維景灣畔「移民盤」1145萬沽 4年蝕使費離場
新世界K11推K Dollar限時贈10倍獎賞
佳寧娜尹德輝：港數據中心回報高 擬覓伙伴加碼
佳寧娜攻市區舊樓重建 冀「年年有盤開」
技術取勝：中外運有望上試2.7元
【明報專訊】贛鋒鋰業料107元沽壓大（圖）
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