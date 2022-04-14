摩通首季利潤大減42％ 股價早段見1年低

摩通第一季進行9.02億美元的信貸撥備，相比去年同期釋出此前預留的52億美元壞帳撥備，令上季利潤大減。此外，由於利差擴大，加上大宗商品敞口增加，以及與俄羅斯相關交易對手的衍生品應收帳款減值有關的信用估值調整，導致摩通交易部門上季蒙受5.24億美元損失。摩通此前曾與鎳期貨空倉大戶、內地民企青山控股談判，處理補倉問題，首季因鎳交易錄得1.2億美元損失。

另外，由於上季全球併購交易額降至新冠疫情爆發以來最低水平，摩通上季投資銀行業務收入按年跌31%至20.5億美元。

因鎳交易損失1.2億美元

摩通上季調整後收入為316億美元，低於去年同期的331億美元。摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）表示，對經濟保持樂觀，至少在短期內，消費者和企業資產負債表，以及消費者支出仍將保持在健康水平，但由於通脹高企、供應鏈問題及烏克蘭戰爭等，未來將面對重大的地緣政治及經濟挑戰。儘管前景審慎，摩通表示，董事會已授權5月1日開始實施新的300億美元股票回購計劃。

相比下，全球最大資產管理公司貝萊德（美：BLK）上季表現較有韌性。面對科技股拋售引發的市場動盪，貝萊德上季仍吸引1140億美元資金淨流入，超分析師預期。貝萊德第一季調整後利潤達14.6億美元，按年增長18%，高於分析師預期。貝萊德股價早段微升。

達美航空料今季恢復盈利

達美航空（美：DAL）昨表示，由於預訂量和票價上升，有助抵消燃料成本上漲，預計第二季將恢復盈利。達美午夜前股價升4%，航空及旅遊股攀升。達美稱，3月預訂量創新高，預期今年第二季與2019年相比，單位收入（unit revenues）將雙位數增長，整體銷售將恢復到3年前疫情爆發前的97%。

（綜合報道）

[國際金融]