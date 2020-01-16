經濟

內地3協會促防NFT金融化證券化

【明報專訊】繼嚴打虛擬貨幣挖礦和交易後，內地監管的最新目標轉向NFT（非同質化代幣）。中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國證券業協會昨日發布最新防範NFT相關金融風險的倡議，表示「堅決遏制NFT金融化證券化傾向」，從嚴防範非法金融活動風險，自覺遵守6項行為規範。

不能以比特幣以太幣作結算

行為規範包括：第一，不在NFT底層商品中包括證券、保險、信貸、貴金屬等金融資產，變相發行交易金融產品。其次，不通過分割所有權或者批量創設等方式削弱NFT非同質化特徵，變相展開代幣發行融資（ICO）。

第三，不為NFT交易提供集中交易（集中競價、電子撮合、匿名交易、做市商等）、持續掛牌交易、標準化合約交易等服務，變相違規設立交易場所。第四，不以比特幣、以太幣、等虛擬貨幣作為NFT發行交易的計價和結算工具。第五，對發行、售賣、購買主體進行實名認證，妥善保存客戶身分資料和發行交易記錄，積極配合反洗錢工作。最後則是，不直接或間接投資NFT，不為投資NFT提供融資支持。

3協會呼籲，消費者應樹立正確的消費理念，自覺抵制NFT投機炒作行為，警惕和遠離NFT相關非法金融活動。如發現相關違法違規活動，應及時向有關部門舉報。

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