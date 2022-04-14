經濟

上月新批按保貸款價量齊升

【明報專訊】港府今年2月放寬按保，刺激上月新批按保宗數及金額反彈。根據香港按證保險數字，今年3月新批按揭保險貸款額按月增加74.3%至237.3億元，創近4個月新高；新批按保宗數按月增加62.3%，錄得3992宗，為過去3個月新高。月內，新取用按揭保險計劃貸款宗數為1334宗，按月微升0.5%；金額則按月微跌1%至73.23億元，見13個月新低。

業界：申高成數按揭客4連升

中原按揭董事總經理王美鳳表示，​​新取用按保數字反映滯後巿况。按該行客戶申請數字計算，4月份以來申請高成數按揭客戶比例達45%，連續4個月上升。自2019年第4季放寬按保措施以來，申請高成數按揭客戶比例持續約40%水平，較措施生效前低於30%明顯上升，反映市場上對於高成數按揭配套存在持續需求。

新取用按保宗數料增加

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，上月新批按保宗數及金額急升，相信受惠於數個大型樓花盤陸續上會；加上港府再度放寬按保的帶動下，推動新批出按保宗數急升，並將反映於未來數月內的新取用按保宗數中。

他又指出，現時疫情轉趨緩和，限聚措施將進一步放寬，發展商於今季開始積極推盤，加上二手睇樓及議價情况持續，將有助刺激樓市一二手交投，同時帶動按保數字有所回升。

上 / 下一篇新聞

八達通去年商戶倍升 消費券大贏家 零售好轉盈利增28% 流通卡量反減440萬張
八達通去年商戶倍升 消費券大贏家 零售好轉盈利增28% 流通卡量反減440萬張
話你知：新巴城巴年初沽八達通持股 九巴接1.4％
話你知：新巴城巴年初沽八達通持股 九巴接1.4％
國常會：適時運用降準等貨幣政策工具
國常會：適時運用降準等貨幣政策工具
疫情衝擊內需 中國3月進口意外下滑
疫情衝擊內需 中國3月進口意外下滑
路透︰中海油規避制裁 擬撤出英美加等業務
路透︰中海油規避制裁 擬撤出英美加等業務
匯豐中銀渣打恒生等分行 下周二起陸續回復正常服務
匯豐中銀渣打恒生等分行 下周二起陸續回復正常服務
LVMH上季銷售額升近三成勝預期 內地最多25%門店關閉 冀疫後銷售迅速恢復
LVMH上季銷售額升近三成勝預期 內地最多25%門店關閉 冀疫後銷售迅速恢復
周大福六福上季本港同店銷售齊挫
周大福六福上季本港同店銷售齊挫
新濠平保子企納美除牌名單
新濠平保子企納美除牌名單
內地商人入稟 追潘蘇通逾8億欠款
內地商人入稟 追潘蘇通逾8億欠款
內地3協會促防NFT金融化證券化
內地3協會促防NFT金融化證券化
內地日式放題連鎖店 申港主板上市
內地日式放題連鎖店 申港主板上市
日圓兌美元跌至20年低 昨低見126.31 日央行：續堅定實施寬鬆幣策
日圓兌美元跌至20年低 昨低見126.31 日央行：續堅定實施寬鬆幣策
摩通首季利潤大減42％ 股價早段見1年低
摩通首季利潤大減42％ 股價早段見1年低
Twitter前投資者提集體訴訟 控馬斯克延遲申報持股
Twitter前投資者提集體訴訟 控馬斯克延遲申報持股
張兆聰：部署降準成魔咒 恒指或下破
張兆聰：部署降準成魔咒 恒指或下破
技術取勝：中外運有望上試2.7元
技術取勝：中外運有望上試2.7元
劉思明：汽車股受壓見承接 可博反彈
劉思明：汽車股受壓見承接 可博反彈
周顯：貨幣戰爭 俄暫佔上風
周顯：貨幣戰爭 俄暫佔上風
湯文亮：欲滅其族 先滅其文化
湯文亮：欲滅其族 先滅其文化
房協粉嶺項目補價逾10億 呎價2872元 1個月內兩項目補價共逾56億
房協粉嶺項目補價逾10億 呎價2872元 1個月內兩項目補價共逾56億
百勝角通風樓限呎項目收9標書
百勝角通風樓限呎項目收9標書
柏瓏I批預售涉715伙料快登場
柏瓏I批預售涉715伙料快登場
維景灣畔「移民盤」1145萬沽 4年蝕使費離場
維景灣畔「移民盤」1145萬沽 4年蝕使費離場
新世界K11推K Dollar限時贈10倍獎賞
新世界K11推K Dollar限時贈10倍獎賞
佳寧娜尹德輝：港數據中心回報高 擬覓伙伴加碼
佳寧娜尹德輝：港數據中心回報高 擬覓伙伴加碼
佳寧娜攻市區舊樓重建 冀「年年有盤開」
佳寧娜攻市區舊樓重建 冀「年年有盤開」