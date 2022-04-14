上月新批按保貸款價量齊升

業界：申高成數按揭客4連升

中原按揭董事總經理王美鳳表示，​​新取用按保數字反映滯後巿况。按該行客戶申請數字計算，4月份以來申請高成數按揭客戶比例達45%，連續4個月上升。自2019年第4季放寬按保措施以來，申請高成數按揭客戶比例持續約40%水平，較措施生效前低於30%明顯上升，反映市場上對於高成數按揭配套存在持續需求。

新取用按保宗數料增加

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，上月新批按保宗數及金額急升，相信受惠於數個大型樓花盤陸續上會；加上港府再度放寬按保的帶動下，推動新批出按保宗數急升，並將反映於未來數月內的新取用按保宗數中。

他又指出，現時疫情轉趨緩和，限聚措施將進一步放寬，發展商於今季開始積極推盤，加上二手睇樓及議價情况持續，將有助刺激樓市一二手交投，同時帶動按保數字有所回升。