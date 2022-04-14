新濠平保子企納美除牌名單

受累於消息，金斯瑞昨收跌6%；新濠和平保則靠穩。

金斯瑞跌6%

資料顯示，最新一批臨時名單包括微宏（美：MVST）、中國汽車系統（美：CAAS）、大全新能源（美：DQ）、康乃德生物醫藥（美：CNTB）、金融壹賬通（美：OCFT）、綠圖生物科技（美：GVBT）、傳奇生物（美：LEGN）、搜狐（美：SOHU）、新濠影匯（美：MSC）、新濠博亞（美：MLCO）、Logiq（美：LGIQ）及諾亞控股（美：NOAH）。

其中，納入新濠旗下兩公司，是首次有澳門博企被納入名單。

23家公司納臨時或確定名單

另外，金融壹賬通為中國平安的子公司，而傳奇生物則為金斯瑞的子公司。SEC表示，上述公司可提交申辯證據的截止時間為5月3日。目前為止，已有23家公司被納入臨時或確定名單。

在名單中的搜狐昨晚表示，不打算對SEC的決定提出異議。鑑於其ADR可能從美國退市，公司表示一直尋求替代方案，但目前未確定可能採取的行動。

搜狐不打算提出異議

本月初，SEC把第一批名單中5家中資公司，從臨時名單轉入確定名單，包括百濟神州（6160）、百勝中國（9987）、再鼎醫藥（9688）、和黃醫藥（0013）及盛美半導體（美：ACMR）。

當中，百濟神州已在申訴截止日前更換美股審計機構，但仍遭轉入確定名單。