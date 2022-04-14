經濟

周大福六福上季本港同店銷售齊挫

【明報專訊】中港兩地接連爆發新一波新冠疫情，拖累部分零售品牌銷售表現。本港珠寶零售龍頭周大福（1929）昨晚公布，上季內地及香港同店銷售的按年變幅更由升轉跌，其中後者跌近四成；至於六福（0590）亦同樣備受疫情拖累，上季香港同店銷售跌15%。

周大福澳門銷售升27.9%

周大福昨日股價微升0.5%。截至今年3月底，集團第四財季港澳市場同店銷售按年下跌20.6%；單計香港同店銷售更按年急跌39%，而澳門則受惠於旅客消費復蘇及本地消費回穩帶動，同店銷售按年升27.9%。另內地同店銷售則按年跌11.3%，是自上個財政年度首季後，再度跑贏香港市場表現。

周大福表示，中港兩地上季同店銷售錄得負增長，主要由於區內疫情反彈以及去年基數較高所致。集團上季整體零售值增長為8.5%，其中內地市場增長11.5%；港澳市場則跌20.6%。

按產品劃分，上季港澳市場珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店銷售按年下跌43.4%；內地則微跌0.4%。黃金首飾及產品同店銷售方面，港澳地區季內僅按年下跌8%，惟內地按年跌13.3%。

此外，六福集團同於昨晚公布，截至今年3月底的第四財季，集團港澳同店銷售按年下跌17%，較第三季升41%、按季由升轉跌。季內香港市場同店銷售按年下跌15%，澳門市場則跌20%。值得留意的是，港澳地區今年1、2月份同店銷售分別增長4%和27%，意味3月份銷售轉弱。內地自營店於今年1至2月份同店銷售增長為29%，主要由黃金產品銷售帶動，惟疫情3月中旬急劇惡化，個別地區實施封城，加上高基數效應，拖累季內同店銷售增長減弱至5%。

上 / 下一篇新聞

八達通去年商戶倍升 消費券大贏家 零售好轉盈利增28% 流通卡量反減440萬張
八達通去年商戶倍升 消費券大贏家 零售好轉盈利增28% 流通卡量反減440萬張
話你知：新巴城巴年初沽八達通持股 九巴接1.4％
話你知：新巴城巴年初沽八達通持股 九巴接1.4％
國常會：適時運用降準等貨幣政策工具
國常會：適時運用降準等貨幣政策工具
疫情衝擊內需 中國3月進口意外下滑
疫情衝擊內需 中國3月進口意外下滑
路透︰中海油規避制裁 擬撤出英美加等業務
路透︰中海油規避制裁 擬撤出英美加等業務
匯豐中銀渣打恒生等分行 下周二起陸續回復正常服務
匯豐中銀渣打恒生等分行 下周二起陸續回復正常服務
LVMH上季銷售額升近三成勝預期 內地最多25%門店關閉 冀疫後銷售迅速恢復
LVMH上季銷售額升近三成勝預期 內地最多25%門店關閉 冀疫後銷售迅速恢復
新濠平保子企納美除牌名單
新濠平保子企納美除牌名單
上月新批按保貸款價量齊升
上月新批按保貸款價量齊升
內地商人入稟 追潘蘇通逾8億欠款
內地商人入稟 追潘蘇通逾8億欠款
內地3協會促防NFT金融化證券化
內地3協會促防NFT金融化證券化
內地日式放題連鎖店 申港主板上市
內地日式放題連鎖店 申港主板上市
日圓兌美元跌至20年低 昨低見126.31 日央行：續堅定實施寬鬆幣策
日圓兌美元跌至20年低 昨低見126.31 日央行：續堅定實施寬鬆幣策
摩通首季利潤大減42％ 股價早段見1年低
摩通首季利潤大減42％ 股價早段見1年低
Twitter前投資者提集體訴訟 控馬斯克延遲申報持股
Twitter前投資者提集體訴訟 控馬斯克延遲申報持股
張兆聰：部署降準成魔咒 恒指或下破
張兆聰：部署降準成魔咒 恒指或下破
技術取勝：中外運有望上試2.7元
技術取勝：中外運有望上試2.7元
劉思明：汽車股受壓見承接 可博反彈
劉思明：汽車股受壓見承接 可博反彈
周顯：貨幣戰爭 俄暫佔上風
周顯：貨幣戰爭 俄暫佔上風
湯文亮：欲滅其族 先滅其文化
湯文亮：欲滅其族 先滅其文化
房協粉嶺項目補價逾10億 呎價2872元 1個月內兩項目補價共逾56億
房協粉嶺項目補價逾10億 呎價2872元 1個月內兩項目補價共逾56億
百勝角通風樓限呎項目收9標書
百勝角通風樓限呎項目收9標書
柏瓏I批預售涉715伙料快登場
柏瓏I批預售涉715伙料快登場
維景灣畔「移民盤」1145萬沽 4年蝕使費離場
維景灣畔「移民盤」1145萬沽 4年蝕使費離場
新世界K11推K Dollar限時贈10倍獎賞
新世界K11推K Dollar限時贈10倍獎賞
佳寧娜尹德輝：港數據中心回報高 擬覓伙伴加碼
佳寧娜尹德輝：港數據中心回報高 擬覓伙伴加碼
佳寧娜攻市區舊樓重建 冀「年年有盤開」
佳寧娜攻市區舊樓重建 冀「年年有盤開」