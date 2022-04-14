路透︰中海油規避制裁 擬撤出英美加等業務

轉購南美非洲等地資產

路透社報道，北京對於中海油在西方國家的營運感到憂慮，擔心會成為西方制裁的目標。報道並指中國與西方之間的關係因為俄烏局勢而變差，因中國拒絕譴責俄羅斯，而美國早前亦明言中國如果協助俄羅斯，會面臨後果。

報道指出，中海油正在檢視旗下全球資產，並可能會出售不重要而且難以管理的英國、加拿大、美國資產。事實上，路透早前報道，中海油已聘請美銀協助，準備出售其於北海的資產。但與此同時，集團計劃在南美、非洲等地收購新的資產，並計劃優先在巴西、圭亞那和烏干達開發新的大型項目。現時中海油於英國北海及墨西哥灣均擁有大型油田，亦於加拿大阿爾伯塔省擁有大型油砂項目，據其年報顯示，集團在歐洲、北美洲及大洋洲的每日油氣生產約21.6萬桶油當量，佔整體14%。

中海油10年前巨額收購加拿大油氣供應商尼克森（Nexen），使之成為全球規模最大的油企之一。不過近期的重點明顯東移，部分亦因為美國紐交所將其ADR除牌，又把其列入投資禁令名單，不允許美國人士投資；中海油目前正推進回A股上市的計劃。集團管理層早前亦明言俄羅斯的項目正常營運。