經濟

國常會：適時運用降準等貨幣政策工具

【明報專訊】上周國務院常務會議召開後，市場一直等待降準或減息，但一直未有舉動。據央視報道，昨日召開的國常會，較上一次更明確地提到「適時運用降準等貨幣政策工具」，更提到要鼓勵撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備率，相信大型銀行可以因此釋放更多的資金。

鼓勵高撥備率大銀行「放水」

據央視報道，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，部署促進消費的政策舉措，助力穩定經濟基本盤和保障改善民生。決定進一步加大出口退稅等政策支持力度，促進外貿平穩發展。

是次會議有多項重點是上周會議沒提及的，例如上周三召開的國常會提到，「部署適時運用貨幣政策工具」，當時市場已憧憬短期內會降準。今次的國常會，用詞更明確，直接提到「降準」。會議決定，針對當前形勢變化，鼓勵撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備率，適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加大金融對實體經濟特別是受疫情嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶支持力度，向實體經濟合理讓利，降低綜合融資成本。

另外，是次會議亦重點提到出口退稅政策及拉動消費的措施。會議指出，決定進一步加大出口退稅等政策支持力度，促進外貿平穩發展。一是對加工貿易企業在實行出口產品徵退稅率一致政策後應退未退的稅額，允許轉入進項稅額抵扣增值稅。將出口信保賠款視為收匯，予以辦理退稅。二是加快退稅進度，實行全程網上辦，將退稅辦理時間由平均7個工作日壓縮至6個工作日內。三是提高出口貨物退運通關效率，制定便利跨境電商退換貨政策，對守信企業通關、退稅等予以更多便利，嚴懲騙取退稅等行為。

拉動消費方面，會議指要穩定當前消費，釋放消費潛力，加快線上線下消費融合，培育壯大智慧產品和服務等「智慧+」消費，擴大重點領域消費。促進醫療健康、養老、託育等消費，支持社會力量補服務供給短板。鼓勵汽車、家電等大宗消費，各地不得新增汽車限購措施，已實施限購的逐步增加增量指標。支持新能源汽車消費。要引導商貿流通企業、電商平台等向農村延伸，推動品牌品質消費進農村。

相關字詞﹕新能源汽車 出口退稅 撥備覆蓋率 貨幣政策 降準 李克強 適時降準 國常會

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